Bornova Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde iki önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornovalı çocuklar, Bornova Belediye Meclis salonunda toplanarak çevre, dayanışma ve kültürel etkinlikler hakkında taleplerini dile getirerek büyüklerine örnek olurken Bornova Belediyesi Çocuk Korosu da Atatürk Oratoryosu’nu sergiledi. Etkinliklere ailesiyle katılan Başkan Ömer Eşki, umut dolu bir gelecek için her zaman çocukların yanında olacaklarını vurguladı.

23 Nisan kapsamında Bornova Belediyesi Meclis Salonu da özel bir buluşmaya sahne oldu. Ela Önder’in başkanlık yaptığı Bornova Çocuk Meclisi'nde, divan üyeleri Ataberk Vardarsuyu, Kaan Taktak, Badesu Beşok ve Zeynep Ece Çetin görev aldı. Minikler; geri dönüşüm, orman yangınlarının önlenmesi, oyuncak bağışı ve kültürel etkinlikler gibi konulardaki taleplerini sıraladı. “Sevgi ve Umut Partisi” sıralarında büyüklerine örnek olan çocuklar, çevre ve dayanışma konularındaki duyarlılıklarıyla takdir topladı.

ATATÜRK ORATORYOSU İLE DUYGU DOLU ANLAR

Diğer yandan Şef Selda Kesgi Dinç yönetimindeki Bornova Belediyesi Çocuk Korosu, Atatürk Oratoryosu ile Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde sahne alarak büyük beğeni topladı. Çocuklar, Atatürk’ü ve Kurtuluş Mücadelesi’ni şiirler, şarkılar ve marşlar eşliğinde anlatarak salonu dolduran izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Miniklerin performanslarına, ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik eden aileler, salona bayram coşkusunu taşıdı. Zeybek gösterisi ise etkinliğe ayrı bir renk ve heyecan kattı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eşi Beste ve kızları Asya Tuna ile birlikte etkinliklere katılarak çocukların heyecanına ortak oldu. Miniklerle sohbet eden ve gösterileri izleyen Başkan Eşki, “23 Nisan, geleceğimiz olan çocuklarımızın günü. Bugün onların gözlerindeki umut, yüzlerindeki tebessüm her şeyden daha değerli. Çocuklarımız Atatürk’ün yolunda, Cumhuriyet değerleriyle büyüyor. Biz de Bornova Belediyesi olarak onların özgürce, mutlu ve umut dolu yarınlara ulaşması için çalışıyoruz. Bornova’nın çocukları çok özel; biz onların yanındayız, seslerini duyuracakları meclislerde, sahnelerde, parklarımızda her zaman birlikteyiz.” diye konuştu.