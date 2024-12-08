İzmir Bornova Belediyesi, ilçenin sosyal ve ekonomik hayatındaki etkin rolünü yüzyıllardır sürdüren Geleneksel Çarşı Bölgesi’nin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir söyleşiye ev sahipliği yapacak. Restorasyon ve Sanat Tarihi Uzmanı Yüksek Mimar Zeynep Gülden Teket Yılmaz ile başlayacak seri Bornova’nın tarihi ve kültürel mirasını korumaya yönelik çalışmaların anlatıldığı söyleşilerle devam edecek.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü tarafından 9 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 17.00’de Dramalılar Köşkü’nde düzenlenecek “Taşların Hafızası: Bornova Geleneksel Çarşı Bölgesi’nden Geriye Kalanlar” başlıklı söyleşide, Restorasyon ve Sanat Tarihi Uzmanı Yüksek Mimar Zeynep Gülden Teket Yılmaz, Büyük Çarşı ve Küçük Çarşı hakkındaki tezinin ayrıntılarını Bornovalılarla paylaşacak. Yılmaz, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Yüksek Lisans Programı’nda hazırladığı “Anıtsal Yapıları ve Ticaret Dokusu ile Bornova Geleneksel Çarşı Bölgesi’nin Değerlendirilmesi ve Koruma Önerileri” başlıklı tezinin ışığında özellikle Büyük Çarşı’ya yönelik koruma önerilerini dinleyicilere aktaracak.

BÜYÜK ÇARŞI’YA KORUMA ÖNERİLERİ

Küçük Çarşı’nın niteliklerini büyük oranda kaybettiğini ancak Büyük Çarşı’nın çok büyük bir tarihi ve kültürel miras olduğunu söyleyen Yılmaz, öncelikle bunun farkına varılması gerektiğini, bu nedenle bu konuda bir tez hazırladığını ifade etti. Yılmaz, amacının tezinde ele aldığı Geleneksel Çarşı Bölgesi için oluşturulacak koruma ilkelerini mümkün olduğu kadar çok kişiye ulaştırmak olduğunu, bu önemli değere toplumsal olarak sahip çıkılmasına katkıda bulunmak istediğini dile getirdi.