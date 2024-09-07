Son günlerde Borsa İstanbul'da dalgalı bir seyir izleniyor. 3 Eylül'de 10.150 puanla kapanış yapan BIST 100 endeksi, 4 Eylül'de 9.890 puana kadar geriledi. Bu düşüş, yatırımcılar arasında tedirginlik yaratırken, dün (6 Eylül) endeks güne -0,56 puan düşüşle 9.936,2 puandan başladı. Foreks Haber anketine göre, BIST 100 endeksinin güne 22,84 puan artışla başlaması bekleniyordu, ancak gerçekleşen sonuç beklentilerin altında kaldı.BURSA (İGFA) - Güne başlarken yapılan Foreks Haber BIST 100 endeksi kapanış anketine 42 aracı kurum analisti katıldı. Bu analistlerin 34'ü pozitif bir kapanış tahmininde bulunurken, 8'i negatif bir kapanış bekledi. Ancak endeksin güne düşüşle başlaması, piyasalardaki belirsizliğin ve yatırımcıların temkinli yaklaşımının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

SPK'DAN GELEN YENİ HALKA ARZ VE SERMAYE ARTIRIMI ONAYLARI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi. Bu onaya göre, Durukan Şekerleme'nin pay başına 17 liradan halka arzı gerçekleştirilecek. Ayrıca, SPK, çeşitli şirketlerin sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihracı başvurularını da onayladı. Vakıf Finansal Kiralama AŞ, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri TAŞ, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Deniz Finansal Kiralama AŞ, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ, ve İş Faktoring AŞ gibi büyük oyuncular, sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihracı için SPK'dan onay aldı.

Bu gelişmeler, piyasalarda sermaye hareketliliğinin artabileceğine işaret ediyor. Özellikle yeni halka arzlar ve sermaye artırımları, yatırımcıların ilgisini çekebilir. Durukan Şekerleme'nin halka arzı, küçük ve orta ölçekli yatırımcılar için yeni fırsatlar sunarken, büyük şirketlerin sermaye artırımları, piyasada likiditeyi artırabilir.

GİDİŞAT NE YÖNDE?

Borsa İstanbul'daki dalgalanmalar, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve iç piyasalarda yaşanan gelişmelerle paralel olarak değerlendiriliyor. Özellikle yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yönelik tutumları, döviz kurları ve enflasyon gibi makroekonomik göstergeler, BIST 100'deki dalgalanmaların ana nedenleri arasında gösterilebilir.

Önümüzdeki günlerde SPK'nın onayladığı halka arzlar ve sermaye artırımları, piyasalara yeni bir dinamizm kazandırabilir. Ancak yatırımcıların, piyasa koşullarını ve global ekonomik gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekiyor. Bu dönemde, temkinli ve bilinçli yatırım kararları almak büyük önem taşıyor.

“UZUN VADELİ DÜŞÜNMEK GEREKİYOR”

Borsada yatırım yapmak isteyen ancak dalgalanmalar nedeniyle işlem yapmaktan kaçınan bir yatırımcı ise şu ifadelere yer verdi: “Hisse almayı planlıyordum ama şu an piyasaların ne yöne gideceği konusunda emin olamıyorum. SPK'nın yeni halka arz onayları ve sermaye artırımları elbette piyasaya hareket getirebilir, ama şu anki belirsizlik beni beklemeye itiyor. Piyasalar biraz daha stabil hale gelene kadar işlem yapmaktan kaçınmak en doğrusu gibi. Bence uzun vadeli düşünmek gerekiyor.”