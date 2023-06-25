Borusan EnBW Enerji, yenilenebilir enerji sektöründeki kadın istihdamının artırılmasını desteklemeye devam ediyorİSTANBUL (İGFA) - Borusan Grubu şirketlerinden Borusan EnBW Enerji, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak amacıyla başladığı Kız Öğrencilerin Enerjisi Yeşil Yakanın Yeni Gücü projesinin ikinci dönemini tamamladı.

Sektörün artan istihdam ihtiyacını karşılarken aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek bir alternatif oluşturulması amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Kız Öğrencilerin Enerjisi Yeşil Yakanın Yeni Gücü projesinin 2. fazını tamamlayan Borusan EnBW Enerji, Aydın Efeler Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Tekirdağ Çerkezköy Halit Narin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde çalışmalarını sürdürüyor.

Borusan EnBW Enerji, programla birlikte Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde okuyan 15-18 yaş arasındaki kız öğrencilerin ‘Yenilenebilir Enerji’ sektörüne ilgisini artırmak ve onlara liderlik eğitimi ve mentorluk desteği sunarak kariyer yolunda desteklemeyi amaçlıyor.

Borusan EnBW Enerji, programı her sene tekrarlayarak staj, burs ve istihdam olanaklarıyla da mezun olan kız öğrencilerin sektörde kalmasını teşvik ediyor.

https://youtu.be/efeH_WBMDt4