Türkiye’nin ilk yeşil/eko limanlarından olan Borusan Limanı, yeni uygulaması E-İmza’yı hayata geçirdi.BURSA (İGFA) - Borusan Limanı, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda inovasyonun dönüştürücünü sürdürülebilirlik nosyonuyla birleştirerek dijitalizasyon projelerine bir yenisini daha ekledi. Liman’ın yeni hayata geçirdiği E-İmza uygulaması ile çalışanlar İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) ve insan kaynakları belgelerini uygulama üzerinden takip edebiliyor.

Tüm saha ve ofis personellerinin kullanımına sunulan uygulama sayesinde yıllık kâğıt tüketimini minimuma indirmeyi amaçlarken E-imza uygulaması ile yıllık 60 bin adet kağıt tasarrufu sağlanıyor.

Borusan Limanı’nın sürdürülebilirlik projeleri hakkında yorum yapan Borusan Limanı Genel Müdürü Hamdi Erçelik “Borusan Limanı olarak, projelerimizde her zaman Borusan’ın iklim, insan ve inovasyon odak alanlarını merkezimize alarak çalışmalar yürütüyoruz. Oluşturduğumuz inovatif projeler ile liman hizmetleri sektöründe sürdürülebilirliği desteklerken çalışanlarımız, paydaşlarımız ve toplumumuz için fayda yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Sürdürülebilirlik konusuna kapsayıcı bir şekilde yaklaşan Borusan, odak alanları olan iklim, insan ve inovasyon başlıklarında Holding ve Grup şirketleri olarak çalışmalarına devam ederken dünyadan ilham alıp geleceğe ilham veriyor.