Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı, sürdürülebilir bir gelecek için çalışan girişimcilere kapılarını açmaya devam ediyor. Programın üçüncü dönem başvuruları 11 Kasım 2024 Pazartesi gününe kadar uzatıldı.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 80. yaşını kutlayan Borusan, sürdürülebilirlik vizyonuyla uyumlu olarak 2 yıl önce hayata geçirdiği Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı ile çevreye ve topluma değer katmayı sürdürüyor.

Girişimcilerin projeleriyle programa kabul değerlendirmelerinin yapılabilmesi için başvuru tarihi 11 Kasım 2024 Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Proje geliştirme sürecinin her aşamasında girişimcilere ihtiyaç analizinden finansal desteğe, eğitimden tanıtım desteğine kadar birçok alanda destek sunuluyor. Proje başına 500 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlanırken, programa kabul edilen girişimciler aynı zamanda Borusan ve Impact Hub İstanbul’un geniş iletişim ağlarına dahil olarak, projelerini daha geniş kitlelere ulaştırabiliyor.

Başvurular https://surdurulebilirfayda.com/ linki üzerinden gerçekleştirilebiliyor.