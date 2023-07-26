Hükümetin kiralık konut arzını artırmak için boş tutulan evlere yönelik ‘Boş Ev Vergisi’ getirmeye hazırlandığını belirten sektör temsilcileri, "Bu karar TBMM’den geçer ve uygulanmaya başlanırsa Türkiye’de emlak sektörü kaosa sürüklenir, konut fiyatlarını suni olarak artırır" görüşünü savundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasıyla gündeme gelen ‘Boş Ev Vergisi’ ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında ortaklaşa bir çalışma yürütülüyor.

Hazırlanan taslağa göre satışa sunulmayan veya kiralanmayan boş evler için rayiç bedelin yüzde 5’ine kadar vergi getirilmeye hazırlanılıyor

"KONUT FİYATLARI SUNİ OLARAK ARTAR, KİRALIK EV DAHİ BULUNAMAZ OLUR"

Hükümetin gayrimenkul sektörüne yönelik aldığı her kararın satılık ve kiralık konut fiyatlarını astronomik seviyelerde artırdığına işaret eden Gayrimenkul PR şirketi ‘boş ev vergisi’nin emlak sektörünü hukuksuzluğa ve suni fiyat artışına iteceğini öne sürdü.

Sektör temsilcileri, özellikle inşaat firmalarının stoklarında, satılmayan ve kiralanmayan on binlerce konutun varlığına dikkati çekerek, "Ayrıca, yatırım amaçlı konut alan bireysel tüketicilerin de kiraya vermediği ve boş tuttuğu konutlar var. İnşaat firmaları ve mülk sahipleri yüzde 25 sınırı uygulaması nedeniyle evlerini kiraya vermek istemiyor. Bu şartlar altında hükümet ‘boş ev vergisi’ni yürürlüğe koyarsa, mülk sahipleri ve inşaat firmaları konutlarını kiralamak yerine satışa sunacak ve evlerinin satılmaması için seri ilan sitelerine fahiş fiyatlar çekeceklerdir. Bu, hükümetin konut sektörüne yönelik alacağı en kötü karar olur. Ayrıca, mülk sahipleri ‘boş ev vergisi’ ödememek için sahte kira kontratlar ile evlerini kiralamış gibi göstererek hukuk dışı yollara başvuracaklardır" değerlendirmesinde bulundu.

Gayrimenkul PR şirketi, hükümetin gayrimenkul sektörüne yönelik bir karar almadan önce konusunun uzmanlarından görüş almasına uzun vadede sonsuz faydalar görüleceğini kaydetti.