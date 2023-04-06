Rock müziğin sevilen ismi Özgür Delibaş, yeni şarkısı “Boş Oda” ile sevenleriyle buluştu.BURSA (İGFA) - Rock müziğin yükselen değeri Özgür Delibaş'ın yeni single’ı "Boş Oda" 31 Mart'ta müzikseverlerle buluştu.

Özgür Delibaş, söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Akmal Azimov'a ait olan, elektronik alt yapısı ile farklı bir tarz oluşturan yeni eseriyle kısa sürede ses getirmeyi başardı.

Her projesinde olduğu gibi kayıt, mix, masteringi, aranjörü Azimov üstlendi. Özgür Delibaş diğer tamamlanmış yeni şarkılarını da hız kesmeden dinleyicilere sunmak için gün sayıyor.