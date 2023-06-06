Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabinede görev alan isimlerden boşalan makamlara yeni görevlendirmeleri yaptı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanmasının ardından yeni atamalar da art arda geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanlığı görevine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı, Genelkurmay Başkanlığı görevine Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever'i, Savunma Sanayii Başkanlığı'na da ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün'ü atadı.

Avsever, mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi.

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ' HEM BAŞDANIŞMANLIK HEM DE BÜYÜKELÇİLİK ÜNVANI

Bu arada Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Akif Çağatay Kılıç atandı. Kılıç'a ayrıca "Büyükelçilik" unvanı verildi.

Kalın, Avsever, Görgün ve Kılıç'ın atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.