Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası’nın destekleriyle Uludağ Üniversitesi Makina Topluluğu’nun (UMAKİT) Teknoloji atölyesi yenilendi.BURSA (İGFA) - Dünyanın önde gelen teknoloji ve servis tedarikçilerinden Bosch, yeni nesil insan kaynağının, sanayinin dönüşümüne katkı sağlayacak şekilde yetiştirilmesine büyük önem veriyor.

Bosch toplumsal faydaya yönelik çalışmaları kapsamında, bu konudaki yatırımlarını Türkiye’de de öne çıkarıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi ile uzun yıllardır çeşitli projelerde iş birliği yapan Bosch, son olarak üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Uludağ Üniversitesi Makina Topluluğu’nun (UMAKİT) atölyesinin modern cihazlar ve gelişmiş altyapı ile donatılmasına katkıda bulundu. Bu sayede genç mühendis adayları nitelikli projeler üretmeye devam edebilecek.

Daha önce, öğrencilerin TÜBİTAK Efficiency Challenge, Shell Eco Marathon ve TEKNOFEST gibi yarışlara katılması için sponsor olan Bosch’un Bursa’daki Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası, 50. üretim yılını geride bırakmasının onuruna UMAKİT’in projelerini geliştirdiği atölyeyi yenileyerek, öğrencilerin çalışmalarını sürdürecekleri modern ve koşulları iyileştirilmiş bir alanı üniversiteye kazandırdı.

Atölyenin açılışı, Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Arı, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Karpat, ULUTEK TEKNOPARK Müdürü Prof.Dr. İrfan Karagöz, Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası Teknik Müdürü Mustafa Bulut ve Fabrika Ticari Müdürü Gitta Unger’in yanı sıra akademisyen, idari personel ve öğrencilerin katıldığı bir törenle gerçekleştirildi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu ise Bosch’un katkı ve destekleri sayesinde yenilenen atölyenin tüm üniversiteye örnek olacağını dile getirdi.

Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası Teknik Müdürü Mustafa Bulut, "Endüstri 4.0 dönüşümünün tüm sanayiyi değiştirmekte olduğu bugünlerde, işletmelerimiz ve üniversitelerimizle bu dönüşüme uyum sağlamaları için stratejik hazırlıklarının parçası olmak istiyoruz. Endüstri 4.0 konusunda öncü şirketlerden biri olarak; işletmeleri dönüştürürken, yeni teknolojilerin gerektirdiği insan gücünü yetiştirme ve mevcut iş gücünü yeni bilgi ve becerilerle donatma konusunda destek olmayı amaçlıyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi ile uzun yıllardır ortak projeler üretiyor, genç mühendis adaylarını başarılı bir kariyere birlikte hazırlıyoruz. Burada kurduğumuz atölyede öğrencilerimizle birlikte çalışmayı arzuluyoruz. İş birliğimizin artarak devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.