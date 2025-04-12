Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu, gazeteci Ali Çağatay’ın 27 Mart 2025 tarihinde Rus yayın organı SPUTNIK’te yaptığı açıklamalarda Boşnak toplumuna yönelik sarf ettiği ifadeleri sert bir dille kınadı.İZMİR (İGFA) - Federasyon Başkanı Barbaros Reşat Taşer tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çağatay’ın yayın sırasında tüm Boşnakları "Nazi", "faşist" ve "SS mensubu" olmakla itham ettiği belirtilerek, bu ifadelerin gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ali Çağatay’ın, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olarak tüm Boşnakları Nazi faşisti olmakla itham etmesi utanç vericidir. Bu açıklamayı hayret ve şaşkınlıkla dinledik. Çağatay, koca bir milleti ayrım gözetmeksizin karalamıştır. Bu tutumu asla kabul edilemez.”

Çağatay’ın yayında kullandığı ifadeler de kamuoyu ile paylaşıldı. Söz konusu yayında Çağatay’ın, “Boşnaklardan kurulu SS birlikleri vardı… Boşnak kardeşlerimiz Nazilerle işbirliği halindelerdi... Faşizmin dik alası oradan çıktı,” şeklinde konuştuğu belirtiliyor.

Federasyon açıklamasında, tarihsel gerçeklerin çarpıtıldığı ve bu söylemlerin kasıtlı bir kara propaganda çabası olduğu ifade edildi. Barbaros Taşer, Boşnakların tarih boyunca defalarca soykırıma uğradığını hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Boşnaklar 20. yüzyılda Sırplar ve Hırvatlar tarafından sistematik şekilde soykırıma uğramış, hayatta kalabilmek için çok zor koşullarda mücadele vermiştir. Batı Bosna’da az sayıda Boşnak’ın Nazi birlikleriyle zorunlu işbirliğine gitmesi, ailelerini ve köylerini Sırp Çetnik saldırılarından koruma çabasından ibarettir. Bu durum, tüm Boşnakların Nazilerle işbirliği yaptığı anlamına gelmez.”

Taşer, Boşnak halkının büyük bir bölümünün İkinci Dünya Savaşı sırasında Komünist Tito’nun liderliğindeki Partizanlara katıldığını, Nazi, İtalyan faşistleri, Sırp Çetnikler ve Hırvat Ustasalara karşı savaşarak büyük kayıplar verdiğini de hatırlattı.

“Saraybosna’ya ilk giren birlikler, Müslüman Boşnaklardan oluşan Partizan kuvvetleridir. Boşnaklar, savaşta nüfuslarının yaklaşık %10’unu, yani 108 bin insanını kaybetmiştir. Bu acı gerçekler göz önüne alındığında, yapılan açıklamalar cehalet ya da kötü niyetin ürünüdür.”

Açıklamada, Çağatay’ın kullandığı dilin, Bosna Hersek’te Boşnaklara yönelik ayrımcı politikalarıyla bilinen Sırp lider Milorad Dodik’in söylemleriyle benzerlik taşıdığına da dikkat çekildi. Taşer, “Rusya destekli Dodik’in söylemleriyle Sputnik’te konuşan bu kişinin ifadelerinin örtüşmesi düşündürücüdür,” dedi.

Federasyon, açıklamasının sonunda şu çağrıyı yaptı:

“Ali Çağatay’ı Boşnak milletini hedef alan bu çirkin ve iftira dolu sözleri nedeniyle kınıyor, kendisini Boşnak halkından açıkça özür dilemeye davet ediyoruz. Tarihi çarpıtarak insanları karalamak, gazetecilik değil kara propagandadır.”