Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Bosna-Hersek'te hayata geçirilen "Matrakçı Düşünce, Bilim ve Teknoloji Atölyeleri Projesi"nin açılış ve tanıtım programına katıldı.ANKARA (İGFA) - Bosna-Hersek'te hayata geçirilen "Matrakçı Düşünce, Bilim ve Teknoloji Atölyeleri Projesi", Osmanlı'nın çok yönlü bilim insanı ve sanatkârı Matrakçı Nasuh'tan ilhamla, gençlere düşünce, bilim ve teknoloji alanlarında nitelikli eğitim içerikleri sunmak amacıyla tasarlandı.

Millî Eğitim Bakanlığınca İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla kurulan atölyeler, Bosna Hersek'te ilköğretim ve lise düzeyinde eğitim gören öğrenciler için fen, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini geliştirebilecekleri materyallerle donatıldı. Bu kapsamda, Bosna-Hersek genelinde Saraybosna, Zenica, Zivinice, Gorazde ve Novi Travnik şehirlerinde kurulan atölyelerde, öğrencilere bilimsel ve teknolojik bilgi birikiminin yanı sıra eleştirel düşünme, yaratıcı problem çözme ve ekip çalışması gibi öğrenme kazanımları hedeflendi.

Projenin açılışında konuşan Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Balkanlar ve Anadolu arasındaki derin bağlara vurgu yaparak Bosna-Hersek'in Türkiye için yalnızca bir dost ülke değil, medeniyetimizin ortak değerlerini taşıyan kardeş bir diyar olduğunu belirtti. Matrakçı Düşünce, Bilim ve Teknoloji Atölyeleri kapsamında 100 öğrencinin eğitim alacağını dile getiren Yelkenci, Matrakçı Nasuh'un matematikçi de olduğunu, bu yüzden onun adının atölyelere verilmesinin anlamlı olduğunu ifade etti.

Konuşmasında "Tercihim Türkçe" ve "Kardeş Okul Uygulamaları" gibi projelerin Bosna-Hersek'teki başarılarına da değinen Yelkenci, hâlihazırda 213 kardeş okulun bulunduğu ülkede, bu gibi ortakların gençler arasında kültürel etkileşimi artırdığı ve gelecekteki çalışmalar için güçlü bir zemin sağladığını vurguladı. Projenin hayata geçirilmesinde katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Açılış sonrasında Yelkenci ve beraberindeki heyet, Saraybosna'daki atölyeleri ziyaret ederek yerel yöneticiler, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.