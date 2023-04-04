Selçuklu Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğindeki projeyle tamamlanan Saraybosna’ya bağlı Donji Vakuf’taki Türkçe Sınıfı’nın açılışı törenle gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Bosna Hersek’le geçmişteki güçlü tarihi bağları yürüttüğü projelerle daha da sağlamlaştıran Selçuklu Belediyesi bu alanda yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Yunus Emre Enstitüsü ve Selçuklu Belediyesi iş birliği ile Saraybosna Donji Vakuf’ta tamamlanan Türkçe Sınıfı’nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Düzenlenen açılışa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Susiç, Yunus Emre Enstitüsü Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman, Prva Osnovna Skola okul idarecileri ve öğrencileri katıldı.

Konuşmalar öncesinde okul öğrencilerinin hazırladığı folklor gösterisi izleyicilerden büyük beğendi aldı.

Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Susiç: “Konya’dan gelen misafirlerimizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz”

Türkiye’de yaşanan deprem dolayısıyla hayatlarını kaybeden ve yaralanan Türk vatandaşların üzüntülerini yaşadıklarını ve ülke olarak bu acıyı paylaştıklarını ifade eden Donji Vakuf Belediye Başkanı Hüso Susiç: “Bugün burada Türkiye’den, Konya’dan gelen misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Selçuklu Belediye Başkanımıza son derece minnettarız. Bosna’nın kalbinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyduk ve burada kendinizi iyi hissedeceğinize eminim” dedi.

Bosna Hersek ve Türkiye’nin ilişkilerinin sürekli geliştiğini ve bu anlamda yerel yönetimlerin de bu ilişkilerin gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: Bosna Hersek ve Donji Vakuf’da olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bosna Hersek ile bizim kadim bir dostluğumuz, kadim bir kardeşliğimiz ve kadim bir geçmişimiz var. Biz burada hiçbir zaman kendimizi yabancı hissetmiyoruz. Buraya geldiğiniz zaman kendi ülkemizde, kendi memleketimizde gibi hissediyoruz. Bize bu duyguları yaşattığınız için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Bosna Hersek ile Türkiye ilişkileri sürekli gelişiyor ve bundan sonra süreçte de gelişmeye devam edecek" diye konuştu.

Daha sonra Türkçe sınıfını ziyaret eden protokol üyeleri, törende plaket takdiminde de bulundu.