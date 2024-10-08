İzmir'in Karşıyaka ilçesinde faaliyet gösteren Bostanlıspor başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bostanlıspor'un yüzmedeki master yarışmacısı Servet Ateş Kuşadası'ndan da üçüncülük ile döndü.İZMİR (İGFA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kuşadası Şubesi’nin hafta sonunda Kuşadası Kadınlar Denizi’nde düzenlediği 4. Açık Su Yüzme Yarışması’nda Bostanlısporlu Servet Ateş kendi kategorisinde 3 kilometrelik parkuru 1 saat 9 dakikada tamamlayıp 3. oldu.

Bir kez daha kürsüye çıkan Servet Ateş’i kutlayan Bostanlıspor Yönetim Kurulu üyesi Behiç Basatuğrul, “sporun her branşında var olmak ve başarılı sonuçlar bizi mutlu ediyor. Şu an 70’i geçen bir sporcumuzdan peşpeşe gelen başarılar bizim çalışma şevkimizi arttırıyor, gençlerimize de rol model oluyor. Servet hocamızı bir kez daha kutluyoruz” dedi.