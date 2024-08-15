Afyonkarahisar’da geleneksel olarak düzenlenen ve 3 gün süren Zafer Kupası Muay Thai Şampiyonası’na 2 sporcusu ile katılan Bostanlıspor bir şampiyonluk, bir de ikincilik kazandı.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar Kocatepe Spor Tesisleri Çiğiltepe Spor Salonunda Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen, Gençlik Spor Bakanlığı’nın desteklediği Zafer Kupası Muaythai Şampiyonası’na çok sayıda kulüpten sporcu katıldı.

Bostanlıspor’dan şampiyonaya katılan 2 sporcudan birisi olan Vedat Akoğlu genç erkekler 54 kiloda mücadele etti ve tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğu elde etti.

Bostanlıspor’un diğer temsilcisi Sarp Erbaş, 81 kilo Büyük Erkeklerde final maçını kaybetti ve 2. olarak kürsüdeki yerini aldı.

Bostanlıspor muay thai antrenörü Aytaç Uyanıker, başarılı sonuçlar almaya devam ettiklerini ve bunun da kulübü Bostanlıspor ile kendisini gururlandırdığını ifade etti. Uyanıker, “Bostanlıspor olarak her geçen gün ringlerde başarılı sonuçlarımız artıyor. Sporcu kardeşlerimizi veya bu sporu yapmak isteyenleri ekibimize davet ediyorum” dedi.