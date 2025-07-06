Tayland'ın Phuket Adası’nda 1 aylık kamp çalışmasında bulunan Bostanlıspor’un 10 yaşındaki muay thai sporcusu Mert Uyanıker Tayland da ikinci kez ringe çıktı ve yine Taylandlı rakibiyle yenişemedi.İZMİR (İGFA) - Hakemlerin evsahibi sporcu avantajını kullanması nedeniyle Mert Uyanıker galibiyetten oldu.

Tayland’ın yaş grubunda önemli şampiyonlarından birisi olan Wanpıchıt ile karşılaşan Mert Uyanıker, dolu tribünler önünde ringe Türk Bayrağı ile çıktı. 5 rauntluk maçta başarılı olan ve kazanması beklenen Bostanlıspor’un gelecek vaat eden sporcusu Taylandlı hakemlerin gazabına uğradı ve alabileceği maçta berabere ilan edildi.

Güney Tayland’ın en büyük Stadı olan Patong Boxıng Stadyumundaki maçın ortada olduğunu ancak Mert’in puanlama sitemine göre galip ilan edilmesi gerektiğini ifade eden babası ve aynı zamanda Bostanlıspor antrenörü Aytaç Uyanıker, “Yine rakip Taylandlı sporcu olunca evsahibi avantajı ortaya çıktı ve maçı berabere ilan ettiler. Oysa Mert kazanacak çok puan alan vuruşlar yapmış, alkışlanmıştı. Maç sonunda Mert’in rakibi de kazandın diyerek tebrik etmesi bunun en güzel göstergesi oldu ancak 2. kez hakemleri geçemedik” dedi.