İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülkeyi kahreden 8 yaşındaki Narin'in ölümüyle ilgili bot hesaplar ile provokatif amaçlı sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunanlarla mücadelelerini sürdürdüklerini belirtti.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 21 Ağustos ile 9 Eylül arasında Narin'le ilgili X üzerinden 15 ayrı etiketle 4 milyon 761 bin 420 tweetin atıldığını belirterek, bunların yakın takibe alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, söz konusu paylaşımlarda bulunan 1 milyon 302 bin 209 hesabın yüzde 38,3’ünün yani 498 bin 713'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu tespit edilirken, bu içeriklerin yüzde 76’sının ise provokatif amaçlı ve olumsuz olduğu belirlendiğini belirtti.

"Sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapanlarla, halkımızı yanıltmaya yönelik gerçek dışı bilgileri yayanlarla da mücadele etmeye devam ediyoruz" diyen Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Unutulmasın ki; Milletimiz içinde büyük üzüntüye yol açan bu cinayetin aydınlatılması için adli süreç devam etmektedir. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla konunun aydınlatılması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarını yürütmektedir. İçişleri Bakanlığı olarak başından beri bu olayın takipçisiyiz, takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Narin kızımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1833438232366772373