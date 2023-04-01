Son yıllarda giderek yaygınlaşan botoks yönteminin yalnızca estetik kaygılarla yapıldığı algısının yanlış olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Aycan Özden Sezgin, özellikle bu dönemde yapılan terleme botoksunun yazın kişiyi bu dertten kurtardığını ifade etti.BURSA (İGFA) - Yaptığı başarılı estetik uygulamalarla adından söz ettiren Dermatoloji Uzmanı Dr. Aycan Özden Sezgin, botoksla ilgili toplumdaki genel kanının yanlış olduğunu söyledi. Botoksun sadece kırışıklıklardan kurtulmak için yüze uygulandığı görüşünün artık çok eskide kaldığını belirten Sezgin, özellikle bu aylarda terleme botoksunun çokça tercih edildiğini belirtti.

AŞIRI TERLEMEKTEN KURTULUN

Yaklaşan yaz aylarıyla birlikte kadın-erkek bir çok kişinin şikayet ettiği aşırı terleme artık sorun olmaktan çıktığını söyleyen Sezgin, bu sıkıntıyı yaşayanlara terleme botoksu yaptırmalarını önerdi. Terleme tedavisi için kullanılan botoks tedavisinin yalnızca 15 dakika sürdüğünü söyleyen Sezgin, “Bu uygulama cildin altında bulunan ter bezlerine etki eder. Sinir uçlarından ter bezlerini uyaran madde salınmasını önler ve terlemeyi durdurur. Böylece aşırı terleme sorunu olan hastalarımıza kısa sürede son derece pratik bir çözüm sağlamış oluruz” dedi.

HANGİ BÖLGELERE UYGULANIYOR?

Ter bezlerinin aşırı derecede çalıştığı bölgelerin özellikle koltuk altları, ayak tabanları ve avuç içleri olduğunu hatırlatan Uz. Dr. Aycan Özden Sezgin, botoksun da bu noktalara yapıldığını ifade etti. Bu bölgelere uygulanan botoks terleme tedavisinde kişilerin hemen sosyal hayatlarına devam edebildiklerinin altını çizen Sezgin, “Bu yaz deodorantları çöpe atma yılınız olsun. Aşırı terleme ve kokusunun sizi sosyal hayatınızdan mahrum bırakmasına izin vermeyin” diye tavsiyede bulundu.