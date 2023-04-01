Adana BŞB Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği “Boynu Bükük Öldüler” oyunu Yılın Projesi Ödülü’ne layık görüldü.ADANA (İGFA) - Yılmaz Güney’in romanından uyarlanan oyuna layık görülen ödül, 24 Nisan’da Tamer Levent Sahnesi’nde düzenlenecek törenle verilecek.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tiyatro sanatı adına büyük önem verdiği ve sahnelenmesinde önemli katkı sağladığı, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan ‘’Boynu Bükük Öldüler’’ adlı oyun 8. Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu tarafından Yılın Projesi Ödülü’ne layık görüldü.

Yılmaz Güney tarafından kaleme alınan ve Çukurova üzerinden 1950 Türkiye’sindeki değişimi anlatan Boynu Bükük Öldüler adlı roman, Ali Berktay’ın uyarlaması ve Ayşe Emel Mesci’nin rejisiyle sahnelerde yerini aldı. 1972 yılında Orhan Kemal Roman Armağanı’nı alan roman, Yüreğir Ovası, Yenice ve Oymaklı köyleri gibi Yılmaz Güney’in öz yaşamından izler taşırken, oyunlaştırılırken de büyük ölçüde onun vurgularını korudu.

8. Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu’nun 2022-2023 döneminde ulusalda ve uluslararasında gerçekleşen tiyatro hareketlerini değerlendirmesi sonucu Yılın Projesi Ödülüne layık görülen ‘’ Boynu Bükük Öldüler’’ adlı tiyatro oyunu, 24 Nisan 2023 tarihinde Mask-Kara Tiyatrosu, Tamer Levent Sahnesi’nde düzenlenecek ödül töreni ile ödülüne kavuşacak.