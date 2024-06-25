Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Haziran ayı olağan meclis toplantısında BESAŞ’ın ekmek çeşitlerine yaptığı zamla ilgili açıklamalarda bulundu.BURSA (İGFA) - BESAŞ olarak asla para kazanma değil aksine vatandaşın sofrasına maliyetine o ekmeği getirmek olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, gönüllerinden geçen sürdürülebilir bütçe ile hizmetleri karşılaşmak olduğunu belirterek, “Ancak finansal olarak nasıl bir tabloyu devraldığımızı önceki toplantılarda açıklamıştım, biliyorsunuz” dedi.

BESAŞ olarak ekmeğe en son geçen yıl Temmuz ayında zam yapıldığını ve 7,5 TL olduğunu hatırlatan Bozbey, “Bu süreç içerisine baktığımızda bu güne kadar 1 gün geçmiş olmasına rağmen neredeyse yüzde 100'e yakın bir artış olmasına rağmen biz ekmekte 400 gram ekmeği kilogramı 30 lira civarında tutarak 12,5 lira yaptık. Vatandaşlarımızın sofralarına maliyetine götürme çabasındayız” diye konuştu.

Yaşadığımız sorunlar ve artan girdi maliyetleri sebebiyle tamamen Belediye bütçesinden karşılanacak gibi giden bir süreç var. Keşke aynı fiyattan ekmeği satabilsek. Yapılan fiyat artışı sadece yüzde 67. Yarın öbür gün yine akaryakıta ona buna gelecek zamla bu maliyet yine aşağı düşecek ve biz Belediye olarak yine BESAŞ'ı finanse etmek durumunda kalabiliriz."

Yüzde 100’ü aşan girdi artışlara rağmen yapılan zammın sadece yüzde 67 olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Alım gücü ve sorunları biliyoruz ve sürdürülebilir olması gerek. Yapılan güncellemeleri de Bursalıların lehine yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde yine çeşitli girdilere gelecek zamlarla bu maliyetlerimizde aşağıda kalacaktır. Biz belediye olarak yine BESAŞ’ı finanse etmek durumunda kalabiliriz” diye konuştu.

