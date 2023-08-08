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EYT'lilerin tazminatı için İzmit'e kredi onayı çıktı

EYT'lilerin tazminatı için İzmit'e kredi onayı çıktı

Bozburun önlerinde makine arızası dolayısıyla içinde bulunan 6 kişiyle birlikte sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. İSTANBUL (İGFA) - Bozburun'un Dirsekbükü Koyu önlerinde makine arızası dolayısıyla sürüklenen ve içerisinde 6 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nü harekete geçiren

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