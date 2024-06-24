Tatilcilerin uğrak adreslerinden Bozcaada’da, ne işletmecinin ne de tatilcinin yüzü gülüyor. Yaz tatili için popüler olan Yunan adaları tercihi işletmecilerin, adadaki konut sıkıntısı ise ev kiralamak isteyen vatandaşın cebini yakıyor.Duygu DOĞAN/ ÇANAKKALE (İGFA) - Yaz aylarında tatilcilerin akınına uğrayan, İstanbul’a yakınlığı ve sakinliği ile ön plana çıkan Bozcaada’daki işletmeciler, döviz kurunun baskılanmasıyla eski müşterilerini arar oldu.

2024 yerel seçimlerinde TİP (Türkiye İşçi Partisi) Bozcaada Belediye Başkan Adayı olan ve İkizler Otel işletmecisi Aykut Turgal, Bozcaada hakkında önemli bilgiler verdi.

KONAKLAMA MALİYETİ 3 BİN 500 – 4 BİN TL ARASINDA

Aykut Turgal, yılın yorgunluğunu Bozcaada’da atmak isteyen vatandaşların planlarını Eylül ve Haziran aylarında yapmalarını ve konaklama için günlük ortalama 3 bin 500 ila 4 bin TL arasında bir bütçe ayırmalarını tavsiye etti. Turgal, akşamları eğlence ve yemeğin de dahil olduğu bir tatil için bu fiyatın günlük 7 bin TL’yi görebileceğini de ekledi.

‘KALİTELİ MÜŞTERİ YUNANİSTAN’A KAÇTI’

Dövizin baskılanması ve alkollü ürünlerdeki vergi yükünün ülkede çok yüksek olmasının işletmeleri olumsuz etkilediğini belirten Aykut Turgal, “Geçtiğimiz yıllarda müsilaj ve pandeminin etkisini yaşadık bugün ise Yunan adaları bize göre çok daha ucuza mal olmaya başladı. Alkol gibi ürünlerde vergi yükü de olmayınca vatandaşlar orada tatil yapmayı seçiyor. Bizim kaliteli dediğimiz müşteriler Yunan adalarını tercih ediyor” dedi.

‘ADADA YAŞAMAK ÇOK ZOR’

Adada yaşanan konut sıkıntısına da dikkat çeken Aykut Turgal, “Adanın ciddi bir konut sıkıntısı var. Ev kiraları çok yüksek. Bir devlet memurunun karşılayamayacağı düzeyde. Bundan dolayı çalışanlar Geyikli’de ikamet edip mesai bitiminde yine adadan ayrılmak zorunda kalıyor. Adada yaşamak gerçekten çok zor” şeklinde konuştu.

‘HER BOYUTTA İNCELENMELİ’

Yatak kapasitesi ve konut probleminin çok ciddi ve her boyutta incelenmesi gerektiğini söyleyen Turgal, adada ciddi bir kaçak konaklama sıkıntısı olduğunu da belirtti. Turgal yapılan araştırmalarda 4 bin 500 kişilik yatak kapasitesi bulunan adada yoğun dönemde 15-20 bin kişinin ağırlandığını söyledi.

Turgal, “Konutlar konut olarak, konaklama tesisi ise konaklama tesisi olarak değerlendirilmeli. Ancak konutlarda da kaçak yollarla konaklama yapıldığı için kiralık olarak ev bulunamıyor, dolayısıyla kiralar da yükseliyor. Yerel halkın da, burada görev yapan memurun da konaklayabileceği bir yer kalmıyor” dedi.

Kaçak konaklamanın önüne geçilmediği sürece ne kadar bina yapılırsa yapılsın barınma sorununun önüne geçmenin mümkün olmadığını belirten Turgal “Küçük siyasi kaygılarla pek çok söz verilip, yeni yapılan konutlara da işletme ruhsatı verilince bu sorunlar artarak devam ediyor” ifadelerini kullandı.

‘ALTYAPI YETERSİZ KALIYOR’

Turgal, “Bozcaada’nın arıtma sistemi, atık ve tatlı su kapasitesi 10 bin kişi üzerine kurulmuş durumda. Dolayısıyla altyapı yetersizliği ile karşı karşıya kalıyoruz. Biz Bozcaada’nın ziyaretçileri için daha mutlu olacağı, kaliteli hizmet verilebilecek bir hale gelmesini istiyoruz. Ancak kapasitenin üzerine her geçen gün çıkılıyor” ifadeleriyle altyapı sorununa dikkat çekti.

‘BOZCAADA KİMLİĞİNİ KORUMALI’

Aykut Turgal sözlerini şöyle tamamladı:

“Bozcaada kendi kimliğini koruduğu sürece sürdürülebilir turizm ve kaliteli hizmet devam eder. Bozcaada güvenliği, tarihi, doğası, şarabı, vb. özgün değerlerini ön plana çıkaran turizm anlayışı yerine sadece denize girilen ve daha geniş kitleleri adaya çekmeyi hedefleyen bir turizm anlayışını çekmeyi benimserse sorun yaşamaya devam ederiz. Vahşi turizme kendimizi kaptırırsak değerlerimizi yitiririz. Bir 10 sene daha bu hızla giderse büyük sıkıntılar yaşanacak.”