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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde esnaflarla bir araya geldi. Bozdağ ve Başkan Beyazgül, esnafın talep ve önerilerini dinledi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, TBMM Başkanvekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, MKYK Üyesi Mehmet Ali Kurt ile birlikte Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki esnafları ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ziyarette esnafların talep ve önerilerini dinledi. Otobüsçüler Dernek üyeleriyle de bir araya gelen Bozdağ ve Beyazgül, esnaflara kazasız belasız bol kazançlar diledi.

Şehirlerarası Otobüs Terminalinde esnafları ziyaret eden Bozdağ ve Başkan Beyazgül, çocuklarla yakından ilgilenip hatıra fotoğrafı çektirdi.