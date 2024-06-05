Van'ın Başkale kırsalında Jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen “Bozdoğan-41" operasyonunda; 3 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bozdoğan-41" operasyonuna ilişkin detayları paylaştı.

"Hainlerin nefeslerini keseceğiz" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Bakan Yerlikaya, teröristlerden birinin Başkale kırsalındaki sözde sorumlu düzeydeki "Demhat Şero Welat" kod adlı İlyas Ayaz olduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Diğer iki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları devam ediyor. Operasyona J-SİHA, ATAK taarruz helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı destek verdi Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando unsurlarıyla gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1798217524934324413