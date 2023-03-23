Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satan ve torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Bozdoğan ilçesi Pınarlı Mahallesi’nde şüpheli bir aracı durdurdu. Şüpheli şahıs ve araç içerisinde yapılan aramada 23 adet satışa hazır paketler halinde toplam 56,4 gram metamfetamin, 11 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği düşünülen 3 bin 850 TL nakit para ele geçirildi. Yakalanan şüpheli gözaltına alınırken hakkında adli işlem başlatıldı.