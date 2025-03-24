Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bozkır, Hadim ve Taşkent’i ziyaret ederek AK Parti ilçe teşkilatları, esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi. KONYA (İGFA) - AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ankara’dan gelen kabalık bir heyetle Bozkır, Hadim ve Taşkent ilçelerinde AK Parti teşkilatları, esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Altay, ilk olarak AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ile birlikte Bozkır’ı ziyaret ederek AK Parti İlçe Teşkilatı’nda ilçe başkanı Hasan Hıncal ve parti mensuplarıyla bir araya geldi.

“BOZKIR İÇİN ÇALIŞMALAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Burada partililere hitap eden Başkan Altay, “Bugün vekilimiz ve bakan yardımcımız ile birlikte ilçede istihdamın artırılmasıyla ilgili çalışmalar için geldik. Göreve geldiğimiz günden itibaren Bozkır’da çok önemli işler yürüttük. İnşallah bundan sonra da hem mahallelerimize hem merkezde planladığımız işleri yapmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

“BOZKIR’I İMAR ETMEK BİZİM KIVANCIMIZ”

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, “23 yıldır ülkemize ve Bozkır’ımıza olan hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Sizlerle birlikte Bozkır’ı imar etmek, Bozkır’ı geleceğe, gençlerimize hazır etmek her zaman bizim kıvancımız ve mutluluğumuz olmuştur” dedi.

Altunyaldız, istihdamı artırmaya yönelik Bozkır’a kazandırılacak 40 ünitelik iş yerleri ve grup suyu çalışmalarındaki katkılarından dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ve Başkan Altay’a teşekkürlerini iletti.

Milletvekili Altunyaldız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Özçelik ve Başkan Altay daha sonra Bozkır esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi. 2018’de Yılın Ahisi seçilen tahin üreticisi Osman Kalay’ı da ziyaret edilerek geleneksel yollarla üretime devam eden Kalay tebrik edildi.

ZİYARETLER TAŞKENT’TE DEVAM ETTİ

Ziyaretler Taşkent ilçesinde devam ederken buradaki programa; Milletvekili Altunyaldız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve Başkan Altay’ın yanı sıra; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Taşkıran ve Mesut Dikbaş, Taşkent Belediye Başkanı Mehmet Acar, AK Parti Taşkent İlçe Başkanı Mehmet Demirgül, MHP Taşkent İlçe Başkanı Musa Özsoy ve MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı da katıldı.

“2029’A KADAR İLÇELERİMİZİN PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

AK Parti Taşkent İlçe Teşkilatı’ndaki programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kalabalık bir heyetle Taşkent’e geldiklerini belirterek, “2014’ten itibaren Yeni Büyükşehir Yasamızla birlikte tüm ilçelerimizde olduğu gibi Taşkent’te de önemli hizmetler yürüttük. İnşallah bu dönemde de belediye başkanımızla, ilçe başkanımızla, milletvekillerimizle hizmetleri yürütmeye devam edeceğiz. Bu konudaki en büyük destekçimiz teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, bakan yardımcılarımız ve strateji bütçe başkanımız. Sizlerle birlikte bu yolu yürümekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah 2029 yılına kadar Taşkent’imizin ve tüm ilçelerimizin problemlerini çözmek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNDERLİĞİNDE KONYA’MIZIN HER TARAFINI İMAR ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise, çok güzide bir heyetle Taşkent’e geldiklerini ifade ederek, “Sizlerle birlikte olmak çok güzel. Bu atmosfer gerçekten umut verici. Bütün hizmetleri bu heyetle birlikte yaptık. Bundan sonra da sizlerin gece gündüz hizmetinizde olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Bozkır’a, Taşkent’e, Hadim’e hizmet etmeye, ülkemizin ve Konya’mızın her tarafını imar etmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Partideki programın ardından heyet, Taşkent Merkez Çarşı Camii’nde ikindi namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi, esnafa hayırlı işler diledi.

HEYETİN SON DURAĞI HADİM OLDU

Heyetin iftar öncesi son durağı ise Hadim ilçesi oldu. Heyet burada da AK Parti İlçe Teşkilatı’nda ilçe başkanı Ahmet Özbahar ve partililerle bir araya geldi. Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner'in de katıldığı programda ilçe esnafı da ziyaret edilerek hayırlı işler temennisinde bulunuldu.

Başkan Altay, kendilerini samimiyetle karşılayan partili mensuplarına, esnafa ve tüm Hadimlilere teşekkür etti.