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Katılımcılar sürgünün 79. Yıl dönümünde yaşanan acıların izlerini hala üzüntü ile kalplerinde taşıdıklarını belirtti.

Programa Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Bozüyük Temsilciliği Başkanı Bekir Velioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ahıska Türkleri Sürgününün 79. Yılı münasebeti ile Bozüyük'te anma programı düzenlendi. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen anma programı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken, Ahıska Türkleri Sürgünü’nün 79. Yılı anısına hazırlanan belgesel gösterildi, protokol konuşmalarının ardından, mevlid okunarak, sürgünde yaşamını yitirenler için dua edildi.

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