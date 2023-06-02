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Ekipler havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların yılan vakalarıyla karşılaşılabileceğine dikkat çekerken, gördükleri yılanları, öldürmek yerine ilgililere haber vererek doğanın dengesinin korumasına katkı sağlayabileceği konusuna uyarıda bulundu.

Alınan bilgiye göre, aracın arka tekerlek boşluğuna konuşlanan yılan için seferber olan ekipler, yılanı zarar görmeden çıkartarak yaşam alanından uzak bir noktaya bıraktı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir araçta yılan ihbarını değerlendiren Bozüyük Belediyesi İtfaiye ekipleri, arka tekerleği saran yılanı araçtan zarar görmeden çıkartarak uzak bir noktada doğaya bıraktı. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bozüyük ilçesinde belediye itfaiyesi, yeni TOKİ Bölgesinden gelen 'yılan' ihbarını değerlendirdi.

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