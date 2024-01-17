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2024 Yerel seçimlerinde Pazaryeri Belediye Başkan Adayı açıklanan Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu Pazaryeri ilçesindeki çalışmalarına Bozüyük Belediyesince tahsis edilen makam aracıyla devam ediyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Yarın Gazetesinden Korkmaz Kesik’in haberinde Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Pazaryeri ilçesinde CHP Belediye Başkanlığı için adaylığını koydu. Bu süreçte Pazaryeri ilçesine seçim çalışmaları için giden Şahinoğlu’nun kiralık olan belediye aracıyla Pazaryeri ilçesine gelip giderek seçim çalışmalarını gerçekleştirdiği ifade edildi.

Her platformda vatandaşın kuruşuna sahip çıktığından, belediye bütçesinden gereksiz harcama yapılamayacağından bahseden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu’nun Bozüyük Belediyesince kiralanan araçla Belediye Başkan Adayı olduğu Pazaryeri ilçesinde seçim çalışması yapmasına göz yumuyor.

Vatandaşın parasıyla kiralanan, deposu doldurulan aracın belediye inisiyatifiyle Başkan Yardımcısı’nın kişisel ihtiyacına kullanması, Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu’nun belediyenin imkanlarıyla savurganlık yapılmaması gerektiğini söylediği sözleri akıllara getirdi. Vatandaşın hakkına bu kadar duyarlı olan Bakkalcıoğlu’nun belediye imkanlarının seçim çalışmalarında kullanılmasına göz yumması da şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı.

4 SANATÇIYA 11 MİLYON TL HARCANMIŞTI

Diğer yandan, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Eylül ayında Bozüyük Belediyesi tarafından organize edilen ve günler süren etkinlik programında; yerel sanatçı ve grupların yanında sahne ücretleri çok yüksek olan sanatçılar da sahne almış; Şevval Sam’ın 1 milyon, Sıla’nın 1 milyon 500 bin, Funda Arar’ın 1 milyon 500 bin, Sagopa Kajmer’in de 1 milyon TL alarak sahneye çıktığı, diğer yandan sanatçılara orkestra ve ekibiyle birlikte 11 milyon TL ödendiği iddia edilmişti.

Yaklaşık 11 milyona yakın ücretin sadece 4 sanatçı için harcanması, “Bozüyük Belediyesi bekleyen bütün hizmet ve yatırımları tamamlandı, ödenek aktaracak yer bulamadı mı ki bu kadar fazla para keyfi olarak harcayabiliyor? Belediyenin kasası yatırım yerine eğlence için milyonlarca lira harcayabilecek kadar fazla mı dolu? Bu değirmenin suyu nereden geliyor? ” sorularına neden olmuştu.