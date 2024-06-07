Bozüyük’te ekmeğe zam yapılması sonrasında Bilecik Valiliği'nden açıklama geldiPazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Bozüyük’te 200 gram ekmek 8 TL’den 10 TL’ye çıkartılmış, uygulamanın 3 Haziran itibariyle hayata geçeceği bildirilmişti.

Karar sonrası Valilikten yapılan açıklamada ilgili kurumlarla gerekli yazışmaların yapıldığı belirtilirken; yeni tarifenin yürürlüğe girene kadar 200 gram ekmeğin 8 TL’den, 250 gram ekmeğin ise 10 TL’den satılacağı duyuruldu.

Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basında yer alan bazı haberlerde, Bozüyük ilçesinde ekmek fiyatlarının zamlandığı, 8,00 TL olan 200 gr ekmeğin fiyatının 10,00 TL'ye yükseltildiği, zamlı tarifenin 03 Haziran 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başladığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Valiliğimiz Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasına ve Bozüyük Esnaf ve Sanatkârlar Odasına, odalar tarafından düzenlenen tarifeyi bulundurmayan ve tarifeye uymayan esnaf ve tacirlere mevzuatta belirtilen cezai işlemlerin uygulanması ve yapılan işlemler hakkında Valiliğimize (Ticaret İl Müdürlüğü) bilgi verilmesi hususunda resmi yazı yazılmıştır. İlgi yazı odalar tarafından ekmek üretimi yapan fırıncı esnafa tebliğ edilmiştir.

Ayrıca, 5 Haziran 2024 Çarşamba günü, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasında, fırıncı esnafın yeni ekmek zam talebi için (200 Gr 10,00 TL) toplanan, Ekmek Azami Fiyat Tarifesi Komisyonunun, tarife hakkında görüşleri alınarak, ilgili mevzuat gereği değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir.

Odalar tarafından yeni Ekmek Fiyat Tarifesi belirlenerek yürürlüğe girene kadar ekmek üretimi ve satışı yapan fırıncı esnaf mevcut geçerli tarife olan 200 Gr 8,00 TL-250 Gr 10,00 TL fiyatından ekmek satışı yapılacak olup, bu tarifeye uymayan fırıncı esnafa idari yaptırım uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”