Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, BOFET “Bozüyük Fiziksel Etkinlikler Şenliği”nin açılış törenine katıldı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA)- Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe stadyumu önündeki çim sahada düzenlenen Fiziksel Etkinlikler Şenliği’nin açılış törenine İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selçuk Özdemir ve öğrenciler katıldı. Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu açılışın ardından Kaymakam Öztürk ve beraberindekilerle birlikte öğrenci gruplarını ziyaret etti.

Öğrencilerle görüşerek sohbet eden Başkan Yardımcısı Şahinoğlu miniklere iyi eğlenceler diledi.

Ana sınıfı, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıfların katılacağı Fiziksel Etkinlikler Şenliği’nde öğrenciler yapacakları çeşitli fiziksel aktivitelerle 5 gün boyunca hem spor yapacaklar hem de eğlenecekler.