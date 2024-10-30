Brezilya'nın Kanela bölgesine Rotary Değişim Öğrencisi olarak giden lise öğrencisi Meriç Uyanıker, 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.İZMİR (İGFA) - Brezilya'nın Kanela bölgesine Rotary Değişim Öğrencisi olarak giden lise öğrencisi Meriç Uyanıker, 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Bölgenin uzak kasabaların birinde tek başına Türk bayrağını dalgalandıran ve İstiklal Marşı’nı çalarak kutlayan Uyanıker, yerel halkı Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in kazanımları hakkında bilgilendirdi.

Lise öğrencisi Meriç Uyanıker, Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı yalnız başına da olsa coşkuyla kutlamaktan büyük onur duyduğunu ifade etti. Bayram etkinliği kapsamında, Atatürk'ün "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" ilkesinin anlamını yerel halka anlatan Uyanıker, Türkiye'nin modernleşme sürecine dair bilgiler de verdi. Uyanıker, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın Türkiye için önemini açıklayarak, yerel halkın ilgisini çekmeyi başardı.

Uyanıker, Brezilyalılar’ın ilgisinden memnun olduğunu belirterek, "Brezilya’da, bu özel günü Türk bayrağı altında kutlamak benim için gurur verici bir deneyim oldu. Türkiye'yi burada tanıtmak ve Atatürk'ün izinden giderek Cumhuriyet'in önemini paylaşmak istedim" dedi. Genç öğrenci, Türk kültürünü tanıtmanın ve Cumhuriyet değerlerini paylaşmanın kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirtirken, kutlama sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.