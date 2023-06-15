Türkiye'nin en büyük ev tekstili üreticilerinden Zorlu Tekstil şirketlerinden Hometeks, sürdürülebilirlik konusunda yaptığı çalışmalarla yeni başarılara imza atmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Hometeks’in İşletmelerin ILO’nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) tüm ülkeler için geçerli olan temel sözleşmelerine uymalarını sağlayan, özel bir standart olan BSCI denetiminden A derece alması, şirketin uluslararası başarısı için önemli bir nitelik taşıyor.

Brüksel merkezli Dış Ticaret Birliği (FTA) tarafından başlatılmış özel bir standart olan BSCI, ILO’nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) Organizasyonu) iş ve işçi güvenliği standartlarını temel alması ve tedarik zincirinin sosyal performansının sürekli olarak iyileşmesini teşvik ediyor.

BSCI denetiminde; “Sosyal Yönetim Sistemi”, “Çalışanların Katılımı ve Korunması”, “Örgütlenme ve Toplu İş Sözleşmesi Özgürlüğü Kapsamındaki Haklar”, “Ayrımcılık Yapmama”, “Adil Ücretlendirme”, “Uygun Çalışma Saatleri”, “İş Sağlığı ve Güvenliği”, “Çocuk İşçi Çalıştırmama” “Genç İşçilere Özel Koruma”, “Kayıtdışı/Kuralsız İşçi Çalıştırmama”, “Borcu karşılığında, borcunu ödemesi için işçi çalıştırmama”,“Çevrenin Korunması” ve “Etik İlkelere Uygun İş Yapma“ olmak üzere 13 farklı kriterde değerlendirme yapılıyor.