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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni ziyaret ederek Rektör Şükrü Beydemir ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V. Cenk Karakurt'tan bilgi aldı.Pazaryeri Gündem

BİLECİK (İGFA) - 25 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararıyla kurulan Diş Hekimliği Fakültesinin öğrenci alımına yönelik çalışmaları ile Sağlık Bloklarında hizmet verecek olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin altyapı çalışmaları tamamlandı.

Fakültenin Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulabilmesi için ihtiyaç duyulan makine, teçhizat ve laboratuvar cihazlarının satın alınması tamamlanmış olup Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi binasına cihazların montajı da tamamlandı.

Merkez bünyesinde 9 adet klinik, 3 adet derslik, 1 adet lokal müdahale odası, 1 adet engelli kliniği, 1 adet Preklinik Laboratuvarı, 1 adet Fantom Laboratuvarı, 3 adet Protez Laboratuvarı, 1 adet Alçı Akrilik Laboratuvarı, 1 adet Merkezi Sterilizasyon birimi ve Görüntüleme birimi ile Programa ayrılan toplam 6.300 m² kapalı alanda; Klinik Bilimler Bölümü bünyesinde mevcut olan 8 Anabilim Dalına ait Kliniklerde sağlık ve tedavi faaliyetleri yürütülecektir.