Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesaplarının tek merkez üzerinden sorgulanabilmesi amacıyla, merkezi KEP rehberi sistemini hayata geçirdi. Bu uygulamayla birlikte özel şirketlerin, kurumların ve bireylerin KEP adreslerine ulaşabilmek çok daha kolay hale gelecek.

İSTANBUL (İGFA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) resmi, güvenli ve yasal iletişim imkânı sunan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda; BTK tarafından KEP hesaplarının tek merkez üzerinden sorgulanabilmesi amacıyla, merkezi KEP rehberi sistemi hayata geçirildi. Uygulama ile kurumlar ve şirketler için oluşturulan KEP adresleri, merkezi KEP rehberine doğrudan iletilecek. Bireylerin KEP hesap bilgileri ise izinleri olması durumunda merkezi KEP rehberinde yer alabilecek. Bu sayede resmi ileti göndermek isteyen KEP kullanıcıları; birey, kurum ya da şirketlerin KEP adreslerine çok daha kolay ve zahmetsiz bir şekilde ulaşabilecek.

MERKEZİ KEP REHBERİNE NASIL ERİŞİLİR?

KEP hesabı olan kullanıcılar, hizmet aldıkları KEP Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS) üzerinden merkezi KEP rehberine erişim sağlayabilecek. Kullanıcılar, hizmet sağlayıcılarının ekranından firma ismi, vergi kimlik numarası, mersis numarası ve T.C. kimlik numarası gibi bilgilerle, KEP iletmek istedikleri birey, kurum ve şirketlerin KEP adreslerine ulaşmak için sorgulama yapabilecek. Ayrıca sorgulanan KEP adreslerinin aktif ya da pasif olduğu da merkezi KEP rehberi üzerinden görüntülenebilecek. Bu sayede kullanıcılar, ileti gönderdikleri KEP adresinin aktif bir şekilde kullanımda olduğundan emin olabilecek.

YILDIZ: “KEP KULLANICILARINA BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK”

Merkezi KEP rehberi uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, “Ülkemizde KEP kullanımının yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. BTK tarafından hayata geçirilen merkezi KEP rehberi uygulaması da bu çalışmalardan biri. Bu yenilik sayesinde KEP kullanıcıları, resmi ileti göndermek istedikleri kişi ya da kurumların KEP adresine kolaylıkla erişebilecek. Merkezi KEP rehberi; KEP kullanıcılarına büyük kolaylık sağlarken, henüz KEP hesabı olmayan kullanıcılar için de teşvik edici olacaktır. Biz de TÜRKKEP olarak; kullanıcılarımızın KEP adreslerine erişim sağladıkları arayüzümüze KEP rehberini ekledik. TÜRKKEP KEP kullanıcıları, sisteme giriş yaparak resmi iletişime geçmek istedikleri kişi ve kurumların KEP hesaplarına kolayca ulaşabilir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sektörümüzdeki önemli çalışmaları yakından takip ederek desteklemeye ve Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu kıymetli gelişme ışığında, ülkemizdeki tüm birey, şirket ve kurumları TÜRKKEP ile KEP sahibi olmaya davet ediyorum.” dedi.