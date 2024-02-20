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BTP Ankara İl Başkanı Ahmet Burak Güven, “Bu seçimde Ankaralı hemşerilerimize çağrımız şudur; Büyükşehir Belediyesinde oylar Mansur Yavaş'a, ilçelerde Bağımsız Türkiye Partisi adaylarına” dedi.ANKARA (İGFA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Mansur Yavaş’ı destekleme kararı aldı.

Kararı BTP Ankara İl Başkanı Ahmet Burak Güven düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu.

Güven, Bağımsız Türkiye Partisi Ankara İl Başkanlığı olarak Ankara'nın 25 ilçesinde de seçime girdiklerini belirterek, "5 yıllık belediye başkanlığı döneminde gerek kurduğumuz iletişim, gerek şeffaf yönetim anlayışı, gerek Ankara’mıza yapmış olduğu hizmetler ve herkesin başkanı olduğunu gösteren yaklaşımından dolayı, 31 Mart yerel seçimlerinde Sayın Mansur Yavaş'ı destekleme kararı almış bulunuyoruz” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi’nin Türkiye’nin tamamında kendi adaylarıyla seçime girdiğini ifade eden Ahmet Burak Güven, bunun tek istisnasının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğunu belirtti.

Güven ”Partimiz Türkiye'nin tüm il, ilçe ve beldelerinde belediye başkan adaylarını göstermiştir. Bunun tek istisnası Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıdır, Sayın Mansur Yavaş'tır. Çıktıkları bu yolda tüm belediye başkan adaylarımıza ve Sayın Mansur Yavaş'a başarılar diliyoruz. Bu seçimde Ankaralı hemşerilerimize çağrımız şudur; Büyükşehir Belediyesinde oylar Mansur Yavaş'a ilçelerde Bağımsız Türkiye Partisi adaylarına" dedi.