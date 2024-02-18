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Geçtiğimiz aylara görevinden istifa eden Bağımsız Türkiye Partisi Bilecik Merkez ilçe Başkanı Mehmet Altın partisinden Bilecik Belediye Başkan Adayı gösterildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bağımsız Türkiye Partisi’nin 2010 yılından beri Bilecik’te yapılanmasına öncülük eden isimlerin başında yer alırken geçtiğimiz yıl yürüttüğü Merkez ilçe Başkanlığından istifa eden Mehmet Altın, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş tarafından Bilecik Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

İstifasında birlik, bütünlük içinde gerekse bölge çalışmalarına katkı sağlamak için hazırım ifadelerini kullanan BTP Bilecik Belediye Başkan Adayı Mehmet Altın, “Bilecik için iş başa düştü, gerektiğinde gerekeni yaparız, Sezonluk, Koltuk kapma entrikalarını izlemekten bunaldık Bilecik İçin Bilecik halkı için geliyoruz” ifadesini kullandı.