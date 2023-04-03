Bağımsız Türkiye Partisi’nde 14 Mayıs seçimleri içinde çalışmalar sürüyor. Milletvekili adaylığı için 2 bin 125 başvuru alan partide kesin listeleri belirmek üzere komisyon kuruldu.ANKARA (İGFA) - BTP Teşkilat Başkanı Lütfullah Önder, Milletvekili aday listelerinin yüzde 80'inin 40 yaş altı gençlerden, yüzde 50'sinin de kadınlardan oluşacağını belirterek, kesin listeleri belirlemek üzere komisyonun oluşturulduğunu söyledi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren BTP Genel Başkan Yardımcısı Lütfullah Önder, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de milletvekili genel seçimleriyle ilgili Bağımsız Türkiye Partisi olarak hazırlıkları yaptıklarını anlattı.

"Biz 20 yıllık bir siyasi partiyiz, köklü bir partiyiz" diyen Önder, "Türkiye'nin her yerinde teşkilatı olan bir siyasi oluşumuz ve farklı söylemlerimizle, projelerimizle de Türkiye'de yeni bir siyaset, yeni bir sistem getirmenin mücadelesini veriyoruz” diye konuştu.

Bağımsız Türkiye Partisi olarak Türkiye'de yeni siyasetin, genç siyasetin dönüşümün startını verdiklerini anımsatan Önder, "Bu Türk siyasi hayatında bir ilkti. Türkiye'nin en genç genel başkanını bu partinin başına Bağımsız Türkiye Partisi yönetim kadroları ve delegeleri getirdi. Bugün önümüzde yaklaşık 45 gün sonra seçim var ve bu seçimde yine bu dönüşümü yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar aday adaylığı başvurusunda bulunan 2 bin 125 aday adayımız var. Bu aday adaylarımızı kesin aday listelerine dönüştürmek üzere genel başkan yardımcımız Mustafa Pak ve genel başkan yardımcımız Ahmet Burak Güven ile diğer teşkilat Başkan Yardımcısı arkadaşlarımız, görevli arkadaşlarımızla beraber bir komisyon çalışması başlattık. Tek tek adaylarımızı ele alıyoruz, inceliyoruz, görüşmeler yapıyoruz ve neticede listelerimizi oluşturacağız" dedi.