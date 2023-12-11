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BTP Genel Başaknı Hüseyin Baş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Merkezinde yapılan görüşmede, siyasi gündem ve yaklaşan yerel seçimler üzerine değerlendirmeler yapıldı

Görüşme sonrası iki lider ortak açıklama yaptı.

“FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK”

İlk açıklamayı yapan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ hocamızı ziyaret ettik. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzde malum yerel seçimler var. Türkiye'nin gidişatı, Türkiye'nin son dönemlerde iktidarıyla muhalefetiyle aynı oyunun içinde debelenmesi ve bu hususlarda neler yapılabileceği hususunda fikir alış verişinde bulunduk. Çok verimli kanaatler ortaya çıktı. Önümüzdeki süreçte de yine değerlendirmeler yapmaya devam edeceğiz. Bu misafirperverliklerinden dolayı tekrar kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“YEREL SEÇİMLER ÇOK BÜYÜK ÖNEME SAHİP”

“Yerel seçimlere giderken kapsamlı bir Türk siyaseti değerlendirmesi yapma fırsatı bulduk” diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise, bundan sonra bu tür görüşmeleri daha sık gerçekleştirme doğrultusunda karar aldıklarını söyledi. Yerel seçimlerin her iki parti açısından da çok büyük önemi olduğunu gayet net bildiklerini belirten Özdağ, "Türk siyasetinde de önemli bir aşama olacak bu seçimler. Onun için attığımız her adımın bu aşamaya katkı verecek şekilde şekillenmesi için biz de istişarelerimizi sürdüreceğiz. Ziyaretleri için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

