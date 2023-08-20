BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisince Bolu Mudurnu’da düzenlenen kampta yaptığı konuşmada, ‘ülkeyi gençler olarak biz kurtaracağız’ dedi.BOLU (İGFA) - Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) geleneksel yaz gençlik kampı Bolu’da başladı.

Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı kampın açılışında BTP Genel Başkanı “Gençliğin umudu Hüseyin Başkan” sloganları ile karşılandı.

Kampın ilk oturumu olan gençlik kollarıyla buluşma toplantısına katılan Hüseyin Baş, “Beni en çok gururlandıran, en çok mutlu eden 7’den 70’e bütün Türkiye buraya toplandık. Aslında Türkiye’nin özlediği tabloyu Bağımsız Türkiye Partisi olarak burada Bolu’da sergiliyoruz. Kürt’ü burada, Laz’ı burada, Çerkez’i burada, Arap’ı burada, herkes burada, herkes tek bir ağızdan “Ne Mutlu Türk’üm diyene” diyor. Herkes tek bir ağızdan “Atatürk’ün yolundayız” diyor. Beni gururlandıran bir tablo bu, Türkiye’nin de ihtiyacı olan tablo bu” dedi.

“ÜLKEYİ GENÇLER OLARAK BİZ KURTARACAĞIZ”

Türkiye’nin umudunun gençlerde olduğunun altını çizen Hüseyin Baş, “Türkiye’ye seçim nasıl yapılır göstereceğiz, kapı kapı bütün Türkiye’yi gezeceğiz. Bu sağı solu parsellemiş, adeta Türkiye’yi babalarının çiftliği gibi gören, o 60’ını 70’ini geçmiş, notere gidip vekalet verecek olsa, sağlık raporu verecek insanların hegemonyasından ülkeyi gençler olarak biz kurtaracağız” diye konuştu.