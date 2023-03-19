Ankara’da trafik kazasında hayatını kaybeden BTP'nin kurucu genel başkan Prof. Dr. Ata Selçuk son yolculuğuna uğurlandı.ANKARA (İGFA) - Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Ata Selçuk son yolculuğuna uğurlandı.

Selçuk için Ankara Yenimahalle Karşıyaka mezarlığı camiinde cenaze merasimi düzenlendi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ve çok sayıda partili katıldı.

Prof. Dr. Ata Selçuk namazın ardından Karşıyaka mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.

Prof. Dr. Ata Selçuk’un vefatıyla ilgili olarak BTP Genel Merkezinden; "Kurucu Genel Başkanımız, Ebedi Liderimiz Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın kadim dostu Prof. Dr. Ata Selçuk Hocamız, geçirmiş olduğu elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza sabırlar dileriz. Başımız sağ olsun" açıklaması yapıldı.