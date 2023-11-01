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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, tarih boyunca Türkiye’nin üretim ve ticaret başkenti olmayı başaran Bursa’nın ‘Türkiye Yüzyılı’nın da en önemli aktörleri arasında yerini alacağını söyledi.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatılan BTSO Meclis Salonu’nda düzenlenen Ekim Ayı Meclis Toplantısı’na BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur ile meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Cumhuriyet’in yüzüncü yaşını büyük bir heyecan ve gururla kutladıklarını söyledi. Bir asır önce tarihte eşine ender rastlanan bir milli mücadele döneminin ardından ilan edilen Cumhuriyet ile Türkiye’nin önemli atılımlar gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Burkay, “Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan toprağı için canını hiçe sayan aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür.” sözüne atıfta bulunan Başkan Burkay, Cumhuriyet’in ilk adımlarının bu vizyonla atıldığını söyledi.

“Türkiye, milli mücadele döneminde bile sahip olduğu kıt sermayesine rağmen iktisadi alanda yeni bir mücadele dönemi başlatmış ve sanayileşmenin ilk tohumlarını ekmiştir.” diyen Başkan Burkay, konuşmasına şunları kaydetti:

“Cumhuriyetin ilanından hemen önce toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararların ardından yerli ve milli hamleler hayata geçirilmiş, iktisadi alanda fabrikalar, bankalar ve demiryolları genç Cumhuriyetimizin yeni silahları olmuştur. Cumhuriyetimizin 5 yıllık ilk sanayi planında Bursamızda Merinos, İpek-İş ve Gemlik Suni İpek fabrikaları hizmete açılmıştır. Büyük zorluklarla geçen 100 yılın ardından ülke olarak gayri safi yurt içi hasılamızı 1 trilyon dolar sınırına, ihracatımızı 255 milyar dolara, kişi başına düşen milli gelirimizi ise 12 bin doların üzerine yükseltmeyi başardık. Cumhuriyetimizin ikinci asrında bu başarıları daha da ileri taşımamız gerekiyor. Bunun için büyük düşünmeye, büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Hızla değişen dünyanın gereklerine uyumlu ve küresel ölçekte rekabet edebilen bir ekonomiyi hep birlikte inşa edeceğiz.”

“SANAYİ ATILIMLARININ ÖNCÜ KENTİ BURSA”

Türkiye’nin sanayi atılımlarında Bursa’nın öncü kentler arasında yer aldığını ifade eden Başkan Burkay, BTSO çatısı altında özellikle son 10 yıllık dönemde kentin gelecek 100 yılını şekillendirecek tarihi projeleri bir bir hayata geçirdiklerini kaydetti. Makro ölçekli 60’ın üzerindeki proje ile yeni ekonominin ihtiyaç duyduğu genetik kodları şimdiden oluşturduklarını dile getiren Başkan Burkay, “Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında ülkemizin ilk organize sanayi bölgesini kuran Bursa, Türkiye yüzyılına yine bir ilki gerçekleştirerek TEKNOSAB gibi yüksek teknolojili üretim ve ihracat merkezini hayata geçirerek başladı. Genç Cumhuriyetimizin ekonomiyi büyütmek amacıyla 1926 yılında seyyar fuar ve sergi alanı olarak tasarladığı Karadeniz Vapuru ile ilk ihracat tecrübesi için yola çıkan Bursa, bugün Küresel Fuar Acentesi, sektörel fuarlar, alım heyetleri, UR-GE ve HİSER projelerinin de katkılarıyla 200’ü aşkın ülkeye ve gümrük bölgesine ihracat yapan bir yapıya kavuştu. Emir Ali Yıldız ile başlayıp İsmail Akbay’la devam eden dünya havacılık ve uzay tarihinde iz bırakan iki önemli ismin yetiştiği şehir olan Bursa yine Odamızın liderliğinde bu alanda dünyanın en büyük ve en kapsamlı merkezleri arasında bulunan GUHEM’e ev sahipliği yapıyor. Mesleki eğitimin ilk örneklerinin hayata geçtiği şehir olan Bursa, yine bir ilki gerçekleştirerek, sanayicimizi okullarımızın hamisi yapmış, üretim tesislerini eğitim sahasına dönüştürerek, BUTGEM ve MESYEB gibi vizyon projelerle sanayimizin daha nitelikli bir yapıya dönüşmesine öncülük etmiştir.” dedi.

Uluslararası rekabette ülkelerin gücünü şehirlerin ve bölgelerin belirlediği bir dönemden geçildiğini ifade eden Başkan Burkay, Bursa gibi üretim merkezi kentlerin lokomotif misyonunu güçlendirecek yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Burkay, ‘Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına taşıma azmi ve inancıyla durmadan, yılmadan ve yorulmadan azimle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.