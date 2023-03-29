BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlayacak desteklerin büyük önem taşıdığını söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Müşterek Meslek Komiteleri ve Mart Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünya piyasalarında 3. çeyrek itibarıyla toparlanma eğiliminin başlamasının beklendiğini belirterek, “Piyasalar toparlanmaya başladığında her bir firmamızın açılacak fırsat pencerelerinden faydalanacak güçte olması gerekiyor. Bu süreçte işletmelerimizin özellikle sürdürülebilirliğini sağlayacak destekler çok büyük önem taşıyor.” dedi.

Başkan Burkay, BTSO’nun Türkiye’nin en büyük ve en köklü sivil toplum kuruluşları arasında olduğunu söyledi.

BTSO çatısı altında görev alan ve sorumluluk üstlenen her bir üyenin, sadece kentin değil, ülke ekonomisinin dönüşümünde de kilit rol oynayan tarihi projelerde önemli paya sahip olduğunu ifade eden Burkay, “Komite ve meclis üyelerimizin katkılarıyla Bursa’mızı ortak akılla daha güçlü bir geleceğe taşımak için azimle çalışmayı sürdürüyoruz.” dedi.

“ENERJİ FİYATLARINDAKİ İNDİRİM DEVAM ETMELİ”

Enerji fiyatlarındaki indirimin Bursa iş dünyasının talepleri arasında olduğunu belirten Başkan Burkay, “Enerji girdilerinde fiyat indirimi ile ilgili taleplerimiz var. Elektrikte indirim başladı. Doğalgazda birkaç indirim oldu. Ama bunlar yeterli değil. Doğalgazın dünya borsalarına baktığımızda fiyatların biraz daha geri gelmesi lazım. Depremin yaralarını hızlıca sarıp, seçimi hızlıca atlatıp Türkiye’nin gerçek gündemi olan ekonominin merkezde olduğu bir ortamı da hızlıca yakalayalım istiyoruz. Bunu beklerken işletmelerimizin özellikle sürdürülebilirliğini sağlayacak desteklerin bu süreçte çok kıymetli olduğunu, piyasalar toparlanmaya başlandığında her bir firmamızın bu piyasalardan aktif bir şekilde faydalanacak güç ve kuvvette olması gerektiğine inanıyorum.” diye konuştu.

BTSO’DAN ÖRNEK SEFERBERLİK

Başkan Burkay, Kahramanmaraş merkezli ve 11 şehri etkileyen deprem felaketi sonrası iş dünyasının destekleriyle örnek bir seferberlik gösterdiklerini söyledi.

Depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren Deprem Koordinasyon Merkezi ile üyelerden gelen yardımları bölgeye ulaştırdıklarını ifade eden Burkay, konuşmasında şunları kaydetti:

“Yardım malzemelerinin yer aldığı yardım tırlarımızın sayısı 800’ü aştı. Afetzedelerimiz için gıda ve temizlik ürünleri ile sahra mutfaklarıyla birlikte depremzedelerimizin barınma ihtiyacına dönük olarak tüm komitelerimizin katkılarıyla geçici yaşam merkezi oluşturduk. Hatay’da yaklaşık 100 konteynerin kurulumunu tamamladık. İnşallah en kısa zamanda 1.000 konteynerden oluşan yaşam merkezimiz afetzedelerimizin hizmetine sunulmuş olacak.”

BTSO olarak Bursa’da sağlıklı ve nitelikli bir dönüşüm için örnek çalışmalara imza attıklarını dile getiren Burkay, Kentsel Dönüşüm İlkeleri Raporu’yla kentin ‘2040 yılı Çevre Düzeni Planı’na katkı sağlarken, ‘Bina Performans Analizleri’ ile üretim sahalarını ve ticaret alanlarını da depreme dayanıklı ve sağlıklı yapılana dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi.

BURSA İŞ DÜNYASINA TEŞEKKÜR

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, sadece Türkiye’nin değil, coğrafyanın en büyük deprem felaketlerinin yaşandığı 6 Şubat tarihinden bu yana 50 günü geride bıraktıklarını ifade ederek, “Deprem felaketinden kurtulan insanlarımızı yeniden hayata bağlamak, deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için devletimiz, tüm kurumlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve iş dünyamız canla başla çalışmaya devam ediyor. Bu süreçte yardımlarını esirgemeyen tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Deprem bölgesini ayağa kaldırmak için destek vermeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.