Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen BTSO Enerji Verimliliği Merkezi yetki alanını genişlettiBURSA (İGFA) - BTSO MESYEB bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türkiye'deki ilk ve tek akredite 'Enerji Verimliliği Ölçüm Laboratuvarı'na sahip BTSO EVM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın denetimlerini başarıyla tamamladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı denetimlerini başarıyla tamamlayan merkez, artık Sertifikalı Enerji Yöneticisi yetiştirebilecek. Program kapsamında ilk eğitimler Eylül ayında başlayacak.

Merkez, sertifikalı enerji yöneticisi yetkisiyle bu alanda Türkiye’deki oda ve borsalar arasındaki tek merkez oldu. Kendi eğitim ve uygulama sahasına da sahip BTSO EVM, Enerji Yöneticiliği yetiştirme programlarına da Eylül ayında başlıyor.

HEDEF YILDA 8 EĞİTİM 240 KURSİYER

Kanun müfredatına uygun birinci ve ikinci eğitim modüllerini içeren ilk eğitim 11 – 22 Eylül tarihleri arasında yüz yüze BTSO Eğitim ve Teknoloji kampüsünde gerçekleştirilecek. BTSO EVM, aynı zamanda enerji verimliliği danışmanlık şirketi özelliğine sahip olduğu için eğitimlerin ardından kursiyerlere, işletmelerinde etüt desteği ile Bursa Model Fabrika’da yalınlaşma, proses ve kaynak verimliliği eğitimi verecek. Merkezin yılda 8 eğitim programı ile 240 kursiyeri sertifikalandırması hedefleniyor.

BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök, BTSO çatısı altında ulusal ve uluslararası rekabet kabiliyetini güçlendirmek isteyen sanayiciler için önemli hizmetler verildiğini belirterek, “Enerji Verimliliği Merkezi ve Bursa Model Fabrika’da yürütülen faaliyetleri harmanlayarak gerçek ihtiyacı ortaya koyan bir model geliştirdik. Bu sayede proses verimliliği ve enerji verimliliğini birlikte değerlendiriyor, dijitalleşme çalışmalarımız ile tüm ihtiyaçları karşılayabiliyoruz. Kurumsal sürdürülebilirliği sağlamak üzere Enerji Yöneticisi Eğitimleri ile şirketlerin kendi çalışanları arasında verimlilik liderleri yetiştiriyoruz. Bu model Türkiye’ye örnek olacak nitelikte” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın vizyonuyla hayata geçen EVM’nin iş dünyasına yönelik önemli hizmetler yürüttüğünü belirten BTSO EVM Yöneticisi Canpolat Çakal, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının denetimlerini eksiksiz şekilde, başarıyla tamamladık. Eğitimleri Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ile yapılan protokol çerçevesinde gerçekleştireceğiz. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında 1000 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) üzerinde enerji tüketen Endüstriyel İşletmelerin Sertifikalı Enerji Yöneticisi bulundurması kanuni zorunluluktur. Bu kapsamda işletmelerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının temin edilmesine önemli bir katkı sağlıyoruz.” diye konuştu.