Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Nisan ayında zirvelerden fuarlara, yurt dışı iş gezilerinden eğitim programlarına kadar yoğun bir takvimi başarıyla tamamladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, “İnşaattan enerjiye her alanda Bursa ve ülke ekonomisine değer katan organizasyonlara imza attık.” dedi.BURSA (İGFA) - BTSO Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ali Uğur’un başkanlığında Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Trump’ın politikalarının küresel ticaret ve piyasalar üzerlerinde belirsizlik oluşturduğuna dikkati çekti. İsmail Kuş, “Neredeyse sabahtan akşama değişen koşullarla karşı karşıyayız. İş dünyası olarak bu durumdan muzdaribiz. Önümüzü görmekte zorlanıyoruz. Ancak çalışarak bunların üstesinden geleceğiz.” ifadelerini kullandı.

FİNANSMANA ERİŞİM KOLAYLAŞTIRILMALI

Küresel ticarette rekabetin keskinleştiği bir dönemde birçok alanda maliyet artışları yaşandığına işaret eden İsmail Kuş, kur ve enflasyon arasındaki makasın açılmasının başta ihracatçılar olmak üzere tüm işletmeler için finansman sorununu derinleştirdiğini ve karlılığı sınırladığını söyledi. İsmail Kuş, “Ticari kredi maliyetlerinin yüzde 60’lar düzeyine yaklaşmış olması firmalarımızın üzerindeki finansman baskısını özetlemektedir. Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı ve finansman maliyetleri düşürülmelidir.” dedi. İsmail Kuş, ekonomi yönetiminin aldığı önlemleri yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini belirterek, bu önlemlerde ekonominin gerçeklerine bağlı kalındıkça süreçten daha az hasarla çıkacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

KÜRESEL DİNAMİKLER VE YENİ STRATEJİ İHTİYACI

İsmail Kuş, yükselen korumacılık eğilimlerinin küresel ticarette yeni bir dönemin habercisi olduğunu belirtti. “Değişen dengeleri doğru okuyarak, riskleri fırsatlara dönüştürebiliriz.” diyen İsmail Kuş, Türkiye’nin ve Bursa’nın bölgesel bir üretim ve ihracat üssü olma potansiyeline dikkat çekti. İsmail Kuş, konuşmasına şöyle devam etti: “Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği, ezberlerin bozulduğu bir dönemde; Bursa ve Türkiye olarak bölgesel bir üretim ve ihracat üssü haline gelme potansiyelimiz çok güçlü. Ticaret savaşlarının sunduğu fırsatları doğru analiz edip, doğru hamlelerle değerlendirirsek, mevcut kriz ortamını büyüme ve güçlenme fırsatına çevirebiliriz. Bursa iş dünyası olarak bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

ZİRVELER VE FUARLARLA DOLU BİR AY

Bursa Business School ev sahipliğinde Uludağ Enerji Zirvesi ve Dirençli Kentler Zirvesi gibi önemli etkinlikleri başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten İsmail Kuş, Dirençli Kentler Zirvesi sırasında yaşanan depremin etkinliğin önemini artırdığını vurguladı. “Bursa ve Marmara Havzası için mekânsal planlama artık ertelenemez bir zorunluluktur.” diyen Kuş, hazırlıkları süren 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planının sanayi, ticaret, lojistik ve yaşam alanlarını entegre şekilde kapsaması gerektiğini söyledi. Ayrıca inşaat ve gayrimenkul sektörüne yönelik Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı’nı uzun bir aranın ardından yeniden gerçekleştirdiklerini hatırlatan BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, etkinliğin yenilenen Bursa Fuar Merkezi’nde büyük ilgi gördüğünü kaydetti. İsmail Kuş, Turkish Fashion Fabrics Show’da ise 60’tan fazla firmanın dünya genelinden alıcılarla buluştuğunu ifade etti.

“BTSO TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDİYOR”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise BTSO’nun güçlü vizyonu ve dinamik çalışmalarıyla Bursa iş dünyasının ortak aklını temsil ettiğini ifade etti. “Sanayiden ticarete, tarımdan turizme her alanda kentimizin rekabet gücünü artıracak projelere birlikte imza atıyoruz.” diyen Uğur, tüm meclis üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Meclis üyeleri de sektörlerine yönelik değerlendirmelerde bulunarak görüş ve önerilerini paylaştı.

