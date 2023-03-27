Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç, işletmelerin fiziki koşullarının yetersizliğinin üretim şartlarını olumsuz etkilediğini belirterek, “KOBİ OSB, Lojistik Merkez ve depolama alanları konusunda projeler, birçok sorunun da çözüme kavuşmasını sağlayacak.” dedi.BURSA (İGFA) - BTSO 27. Meslek Komitesi’nin Gıda Sektörü Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı, Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç, BTSO Gıda Konsey Başkanı Burhan Sayılgan ve çok sayıda sektör temsilcisinin yer aldığı toplantıda KOBİ OSB ve Lojistik Merkez projesinin detayları da paylaşıldı.

Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç, Sektörün rekabet gücüne katkıda bulunmak ve firmaların ihracatlarını artırmak adına BTSO olarak çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

KOBİ niteliğindeki firmaların şehir içindeki plansız sanayi alanlarında yaklaşık 100-150 metrekarelik tesislerde üretimlerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını ve bunun üretim yapan firmalar için büyük bir sorun olduğunu söyleyen Kılıç, “Firma ziyaretlerimiz vesilesiyle de yaşanan sıkıntıları gözlemleme imkânımız oluyor. İşletmelerin fiziki koşullarının yetersizliği, üretim şartlarını olumsuz etkiliyor. Bu konunun çözüme kavuşması için KOBİ OSB Projesi’ni hazırladık. Lojistik merkez ve depolama alanları için gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında da yakın zamanda başvuru sürecini başlatıyoruz. Her iki projemizin de sektör temsilcilerimizin birçok sorununa çözüm olacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“BURSA İŞ DÜNYASI OLARAK YARDIMLARI DEVAM ETTİRMEK ZORUNDAYIZ”

Ülke tarihinin en büyük deprem felaketinin yaşanmasının üzerinden bir aydan fazla zaman geçtiğini söyleyen Haşim Kılıç, “Büyük bir yıkım ve can kaybına yol açan bu afet dolayısıyla hepimiz hala derin bir üzüntü içerisindeyiz. BTSO olarak deprem haberini aldığımız ilk andan itibaren yardım seferberliği başlattık. Valiliğimizin koordinasyonunda fuar merkezinde kurmuş olduğumuz deprem yardım toplama merkezi ile üyelerimizden gelen yardımları, depremden etkilenen tüm bölgelere ulaştırdık. Giyimden gıdaya kadar birçok yardım malzemesini yüzlerce tır ile bölgeye gönderdik. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına kavuşana kadar ihtiyaç duyulacak konteyner kentler için de Hatay’da çalışmalarımız devam ediyor. Ancak deprem bölgesinin daha uzun süre yardıma ve desteğe ihtiyacı var. Bursa iş dünyası olarak yardımları, ihtiyaçlar sürdükçe devam ettirmek zorundayız. Özellikle Ramazan ayı öncesinde depremden etkilenen vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarının başında gıda geliyor. Bu noktada BTSO olarak başlatmış olduğumuz gıda yardım kampanyasına hepinizin desteklerini bekliyoruz.” diye konuştu.

“UR-GE PROGRAMLARI İHRACAT İMKANI SAĞLIYOR”

BTSO Meclis Üyesi ve 27. Meslek Komitesi Başkanı Burhan Sayılgan da komite olarak hedeflerinin öncelikli olarak üretmek ve ihracata katkı sağlamak olduğunu söyledi. UR-GE programlarının ihracata katkılarının önemini vurgulayan Sayılgan, “Ticaret Bakanlığımızın sunduğu fırsatlarla biz ülke ekonomimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar 5 UR-GE programı gerçekleştirdik. Üreticilerimiz bu programlardan fazlasıyla memnun ayrıldılar. Daha önce hiç ihracat yapmamış şirketlerimiz programlarımızdan sonra yüzde 60’a yakın ihracat gerçekleştirdi. Hep birlikte çalışmalarımıza devam ederek bu rakamları daha üst seviyelere taşıyacağız.” dedi.

Sayılgan, şeker dağıtımı konusunda destek taleplerinin olduğunu belirterek, son dönemde artan şeker fiyatları sonrası şekerli gıda üreticilerinin sıkıntılı günler yaşadığını, şekerin piyasaya arzı konusunun acilen çözüme kavuşturulmasını istiyoruz" diye konuştu.