Otomotiv yan sanayi atıkları ve geri dönüşümü alanındaki çalışmalarıyla sektörde öncü bir konuma yükselen ART Recycle, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’nde Yeşil Çevre ve Sürdürülebilirlik Ödülü’nü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın elinden alarak sürdürülebilir kalkınma vizyonunu pekiştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 49’uncusu düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. 5 kategoride 37 ödülün verildiği törende, Bursa ve Türkiye ekonomisine değer katan iş dünyası temsilcileri ve kurumlar ödüllerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur’un elinden aldı. Törende, TEKNOSAB’da faaliyete başlayan firmaların açılışı da gerçekleştirildi.

ART Group çatısı altında sürdürülebilirlik odaklı faaliyetleri ve yenilikçi yaklaşımıyla yatırımlarına devam eden ART Recycle, Yeşil Çevre ve Sürdürülebilirlik Ödülü’ne layık görüldü. Ödül, ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Dursun’a İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından takdim edildi.

“EKONOMİYE DEĞER KATANLAR ARASINDA YER ALMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

Aldıkları ödül ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Gökhan Dursun, “Bursa iş dünyamızın en prestijli ödül törenlerinden biri olan bu anlamlı törenin bir parçası olmaktan ve şehrimize değer katan firmalar arasında yer alarak Yeşil Çevre ve Sürdürülebilirlik Ödülü’nü İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın elinden almaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Layık görüldüğümüz ödül, kentimize ve ülkemize değer katma azmimizi sağlamlaştıran büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Bursa iş dünyasına sunduğu destekler için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ödülümüzü bizlere takdim eden İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Bursa’mızın ekonomik kalkınmasına öncülük eden BTSO Başkanımız Sayın İbrahim Burkay ve Yönetim Kurulu başta olmak üzere bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunar, kentimize ve ülkemize değer katarak törende ödül alan iş dünyamızın kıymetli temsilcileri ile birlikte TEKNOSAB’da faaliyetlerine başlayan ve açılışı yapılan firmaları yürekten tebrik ederim.” dedi.

“AMACIMIZ ÜLKEMİZE KATMA DEĞER SAĞLAMAK”

ART Recycle’ın faaliyetlerini de değerlendiren Dursun, “Kuruluşumuzdan bu yana özellikle otomotiv yan sanayi atıkları ve geri dönüşümü alanındagüçlü birvizyon ve sürdürülebilir büyüme odaklı stratejilerimizle hareket ettik. ART Recycle’ı kurduğumuz 2020 yılından beri yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz. Yaptığımız yatırımlarla yalnızca şirketimizin büyümesini değil, aynı zamanda ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda döngüsel ekonomi ve yeşil dönüşüm süreçlerini destekleyerek ülkemize katma değer sağlamayı amaçlıyoruz. Dijitalleşmeyi temel alan stratejilerimizle sağladığımız süreç verimliliği, genişleyen hizmet portföyümüz, ulusal ve uluslararası iş birliklerimiz ile istikrarlı büyümemizi sürdürerek hem sektörümüze hem de geleceğe değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.