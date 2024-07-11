Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren BTSO Lojistik A.Ş. Yenişehir Havalimanı’ndan ithalat ve ihracat işlemlerine hız kesmeden devam ediyor.BURSA (İGFA) - Elektronik ticaretin öneminin giderek artmasıyla birlikte, BTSO Lojistik, ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) kapsamındaki ihracat işlemlerini hızlandırmak amacıyla önemli adımlar atıyor. Bu doğrultuda, Kargomkolay.com ile yapılan görüşmeler sonucunda işbirliği protokolü imzalandı. Gerçekleştirilen toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Kargomkolay.com Yönetim Kurulu Başkanı Önder Türker, BTSO e-Ticaret Konseyi Başkanı İlker Özgüven, BTSO Lojistik Konseyi Başkanı Ersan Keleş ve BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök katıldı.

BTSO LOJİSTİK İLE E-TİCARET DAHA HIZLI VE GÜVENİLİR Protokol, Kargomkolay.com Yönetim Kurulu Başkanı Önder Türker ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan tarafından imzalandı. Bu anlaşma ile birlikte, e-ticaret işlemlerinin Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan yapılması kararlaştırıldı. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, “E-ticaret gün geçtikçe hızlanmaya devam ediyor. Özellikle pandemiden sonra bu hızlanm çok daha etkin bir şekilde gerçekleşti. Bu kapsamda BTSO Lojistik ile yapılan iş birliği, e-ticaret işlemlerinin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak.” ifadelerini kullandı. “TÜM FİRMALARI BTSO LOJİSTİK YENİŞEHİR HAVALİMANI DEPOLARINI KULLANMAYI DAVET EDİYORUZ” Toplantıda ayrıca, BTSO e-Ticaret Konseyi Başkanı İlker Özgüven, Türkiye’nin ve Bursa iş dünyasının e-ticaret kapsamında geldiği noktayı değerlendirerek, “Tüm firmaları, e-ticaret kapsamında ETGB beyannamelerine yönelik BTSO Lojistik Yenişehir Havalimanı depolarını kullanmaya davet ediyoruz.” çağrısında bulundu.

Kargomkolay.com Yönetim Kurulu Başkanı Önder Türker ise protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, “Bursa’daki e-ticaret ve lojistik potansiyelini göz önünde bulundurarak, Yenişehir Havalimanı’ndaki BTSO Lojistik Tesisleri’nde işlemlerin çok daha verimli ve hızlı yapılabildiğini fark ettik. Bu nedenle BTSO Lojistik ile iş birliği yapmayı tercih ettik.” dedi.

BURSA’NIN E-TİCARET VE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDEKİ KONUMU GÜÇLENECEK BTSO Lojistik A.Ş., elektronik ticaretin ülkemizdeki artışını göz önünde bulundurarak kapsamlı araştırmalar yapmış ve DRN Lojistik ile Kargomkolay.com ile mutabakat sağlamıştır. Bu iş birliği sayesinde, e-ticaret işlemleri artık Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilecektir. Bu yeni iş birliği, hem BTSO Lojistik’in hizmet kapasitesini artıracak hem de Bursa’nın e-ticaret ve lojistik sektöründeki konumunu güçlendirecek.