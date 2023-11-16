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Türkiye genelinde başlatılan İsrail boykotuna, yerleşkelerinde İsrail menşeli ürünlerin satışına yasakla destek veren Bursa Teknik Üniversitesinden (BTÜ) yeni bir hamle daha geldi. BTÜ, İsrail’e destek veren global ödeme sistemlerini terk ederek yerli kart Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) geçme kararı aldı.BURSA (İGFA) - İsrail’in Filistin halkına yönelik uyguladığı insanlık dışı katliam sürerken, BTÜ bu vahşete karşı hayata geçirdiği hamlelerle tepkisini gösteriyor.

Bu kapsamda ilk olarak panel ve çeşitli etkinlikler düzenleyen, yerleşkelerinde İsrail menşeli ürünlerin satışını durduran BTÜ şimdi de Bankalararası Kart Merkezi AŞ (BKM) tarafından kurulan ve işletilen TROY’a geçme kararı aldı. Anlaşmalı banka tarafından Mimar Sinan Yerleşkesi’ne stantlar kurularak, üniversite personelinin maaş kartlarının mevcut ödeme altyapısından çıkarılarak TROY’a geçmesi sağlandı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da stantları ziyaret ederek kendi kartının TROY’a geçişini gerçekleştirdi. Tüm personele TROY karta geçme çağrısında bulunan Rektör Çağlar, “İsrail, Filistin’e yönelik gerçekleştirdiği katliamın boyutunu her geçen gün artırıyor. Biz bu vahşete, soykırıma karşı sessiz kalamayız. Bu nedenle yerleşkelerimizdeİsrail menşeli ürünlerin satışını durdurduk. Üniversitemizde öğrenim gören Filistinli öğrencilerimizle bir araya gelerek bu zor günlerinde acılarına ortak oluyoruz.” dedi.

İsrail’i boykot adına yeni bir adım daha attıklarını ifade eden Çağlar, “Şimdi de üniversite personelimizin maaşını aldığı kartların alt yapısını değiştiriyoruz. Tüm personelimizi Türkiye’nin ilk ve tek yerli ödeme sistemi olan TROY’a davet ediyorum. İsrail ile yakın ilişkisi olan mevcut kart ödeme sistemleri yerine yerli ürünümüzün kullanılması çok önemli. Bu kapsamda da anlaşmalı banka tarafından üniversitemizde stant kurularak geçiş aşamaları gerçekleştiriliyor. Bu değişim işlemi isteğe bağlı olarak yapılıyor. Ancak arzumuz tüm personelimizin bu duyarlılığa yanıt vererek standı ziyaret etmesinden yana. Üniversite olarak İsrail karşıtı uygulamalarımız devam edecek” diye konuştu.