Doğal afet ve teknoloji konularında bilimsel çalışmaların önünü açmak amacıyla Bursa Teknik Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Akademik Platform bir araya geldi. Bu kapsamda 3 gün sürecek 2 farklı sempozyum düzenlenerek, konunun uzmanlarının yeni fikir ve tecrübelerini paylaşması sağlanacak.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Akademik Platform iş birliğinde 15-17 Kasım 2024 tarihlerinde 7. Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu (ISHAD2024) ve 11. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Akıllı Teknolojiler Sempozyumu (ISITES2024) gerçekleştirilecek. 3 üniversite rektörünün imzaladığı protokol kapsamında Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan ISHAD2024’de 6 Şubat depremlerinden yola çıkılarak doğal afetlerin yönetim, iyileştirme ve hazırlık aşamaları masaya yatırılacak. Sempozyumda; bu alanlarda çalışan ve ilgi duyan akademisyenlerin, uzmanların, bürokratların, kurumların, öğrencilerin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya getirilerek, akademik çalışmalarını ve deneyimlerini paylaşması hedefleniyor.

TEKNOLOJİK ÇALIŞMALAR SUNULACAK

11’nci kez düzenlenecek olan Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Akıllı Teknolojiler Sempozyumu’nda (ISITES2024), mühendislik ve bilim alanında yenilikçi araştırma, teknoloji ve gelişmeleri konu alan çalışmalar ve elde edilen bilimsel sonuçlar paylaşılacak. Sempozyumda teknoloji alanında çalışan akademisyen, öğrenciler ve uzmanlar bir araya gelerek yeni fikir ve önerilerini sunacak.

SEMPOZYUMLAR İÇİN PROTOKOL

Üniversitelerle iş birliklerini çok önemsediklerini söyleyen BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Dicle Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kamuran Eronat ve Akademik Platform Başkanımız Doç. Dr. M. Tahir Güneşer ile birlikte ISHAD2024 ile ISITES2024 sempozyumlarının protokollerini imzaladık. Üç güzide üniversitemiz ve Akademik Platform iş birliğinde gerçekleştireceğimiz sempozyumlarımızın bilim dünyasına büyük katkı sağlamasını temenni ediyor, hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.